Yerlerde tepinen bir çocuk gördünüz. Bağırıyor, çağırıyor, asla susmuyor!
Otizm hakkında ne biliyorsunuz? Doğuştan gelen
nörolojik bir bozukluk mu? Doğru! Peki, yolda otizmli
bir çocuk görseniz, onun dilinden anlar mısınız?
2
Nisan, Birleşmiş Milletler tarafından iki yıl önce
‘Dünya Otizm Farkındalık Günü’ ilan edildi. Aslında
tüm nisan ayı, otizm farkındalık ayı olarak geçiyor.
Otizm denilince, akla hemen ‘Yağmur Adam’ fi lmi geliyor elbette.
İzleyenler bilir; Dustin Hoffman’ın canlandırdığı Kim Peek
karakteri, zekasıyla ön plana çıkan bir otizm vakasıydı. Ama ne
yazık ki, her otizmli çocuk aynı özellikleri göstermiyor.
Bir çocuk düşünün ki, sizden hiçbir şekilde komut almıyor;
ne otur, ne dur, ne yemek ye... Gözlerinize bakmıyor; göz
kontağı kuramıyor. Dışarıdan onun normal bir çocuk olduğunu
sanıyorsunuz, ama aslında beyin gelişiminde ciddi bir sorun söz
konusu.