Otizmin farkındayız

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Yerlerde tepinen bir çocuk gördünüz. Bağırıyor, çağırıyor, asla susmuyor!

Otizm hakkında ne biliyorsunuz? Doğuştan gelen nörolojik bir bozukluk mu? Doğru! Peki, yolda otizmli bir çocuk görseniz, onun dilinden anlar mısınız? 2 Nisan, Birleşmiş Milletler tarafından iki yıl önce ‘Dünya Otizm Farkındalık Günü’ ilan edildi. Aslında tüm nisan ayı, otizm farkındalık ayı olarak geçiyor. Otizm denilince, akla hemen ‘Yağmur Adam’ fi lmi geliyor elbette. İzleyenler bilir; Dustin Hoffman’ın canlandırdığı Kim Peek karakteri, zekasıyla ön plana çıkan bir otizm vakasıydı. Ama ne yazık ki, her otizmli çocuk aynı özellikleri göstermiyor. Bir çocuk düşünün ki, sizden hiçbir şekilde komut almıyor; ne otur, ne dur, ne yemek ye... Gözlerinize bakmıyor; göz kontağı kuramıyor. Dışarıdan onun normal bir çocuk olduğunu sanıyorsunuz, ama aslında beyin gelişiminde ciddi bir sorun söz konusu.



