Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve TEMSA ortaklığıyla gerçekleştirilen "Otobüsü Yakala Tarihe Yolculuğa Başla" projesiyle Müzekart sahipleri, her gün Tarihi Yarımada'yı ücretsiz gezebilecek.



Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen, müzeleri ziyaret etmek isteyenlerin ulaşımını kolaylaştırmayı hedefleyen proje kapsamında, TEMSA tarafından tahsis edilen otobüs, her gün saat 10.00'da Taksim Meydanı'ndan Sultanahmet'e hareket edecek.



Koltukların arkasındaki ekranlarda Anadolu'daki tarihi ve kültürel değerlerle ilgili kısa filmin de gösterileceği otobüsle seyehat edecek yolcular, Sultanahmet Meydanı'na vardıktan sonra saat 13.00'te buradan ayrılarak, Sakıp Sabancı Müzesi'ne götürülecek.



Otobüs, saat 15.30'da Sakıp Sabancı Müzesi'nden ayrılacak, ardından Taksim Meydanı'na geri dönecek.



"Otobüsü yakaladığınız zaman tarihe yolculuk başlıyor"

TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy, İstanbul Arkeoloji Müzeleri'ndeki tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, bir ilki gerçekleştirdiklerini, İstanbul'un bellekleri olan müzelere daha çok ziyaretçi çekmeyi amaçladıklarını söyledi.



"Otobüsü yakaladığınız zaman tarihe yolculuk başlıyor" diyen Ulusoy, projenin TEMSA ile yaptıkları işbirlikleri arasında en önemlisi olduğunu belirtti.



Destek verenlere teşekkür eden Ulusoy, "Çok şey ile hatırlanırsınız ama yaptığınız kültür varlıklarıyla hafızalarda yer edersiniz" dedi.



"Topkapı Sarayı yerine otogara"

Topkapı Sarayı Müzesi Başkanı Haluk Dursun da "Otobüsü Yakala Tarihe Yolculuğa Başla" projesiyle turistlerin Tarihi Yarımada'ya daha rahat ulaşabileceklerini vurgulayarak, "Topkapı Sarayı'na gitmek isteyip de Topkapı Otogarı'na giden çok insan biliyorum. Bizi arayıp, 'Sarayı bulamıyoruz' diyen çok kişi biliyorum. Doğru yönlendirmemiz, kolay bir şekilde ulaşımı sağlamamız, sağladıktan sonra da karşılamamız ve ağırlamamız lazım" diye konuştu.



TEMSA Genel Müdürü Dinçer Çelik de Türkiye'nin her yıl 10 milyondan fazla turisti ağırladığını dile getirerek, "TÜRSAB'ın güzel çalışmalarıyla ülkeye daha da fazla turist gelecek. Biz de bu çalışmalara küçük de olsa bir katkıda bulunuyoruz. Otobüsümüzle turistlerin İstanbul'un merkezlerinden müzelere konforlu bir şekilde ulaşmalarını, ulaşım anında da İstanbul ile ilgili tarihi filmleri izleyerek yolculuk yapmalarını sağlıyoruz" bilgisini verdi.



