Otoparklarda asansör devri

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1 ya da 2 araçlık park alanlarına 2 ya da 4 araç park edebilme olanağı...

Kleemann, yeni park sistemi Kleemannpark ile otopark alanlarının kapasitesini maksimum düzeye ulaştırıyor. Yeterli park alanı bulunmayan yerlerde, hidrolik park asansör sistemlerinin kurulumuyla 1 ya da 2 araçlık park alanlarına 2 ya da 4 araç park edebilme olanağı sağlayan bu sistem, park alanlarının kapasitesini iki katına çıkarıyor. Marka, park edilecek bölgeye rampa inşaa edilememesi durumunda da 2 ve daha fazla katlar arasında dikey araç taşınması için özel oto sistemleri ile çözüm getiriyor. Kleemann Hellas Ar-Ge mühendislerinin üstün tasarım bilgisi ve yoğun çalışmaları sonucu ortaya çıkan Kleemannpark, kolay ve hızlı montaj özellikleri ile de dikkat çekiyor.

Hidrolik otopark asansörü KPS sistemi, özellikle yeni yapılan binalardaki park alanlarını genişletmek ve daha fazla araç park edebilmek için ideal.