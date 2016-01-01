Elele Avon Kadın Ödülleri 2016 için oylama heyecanı sürüyor. Oylamaya katılanlar Avon'dan hediye kazanma şansını da yakalıyor...

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Elele Avon Kadın Ödülleri ile başarılı, düşleyen, düşünen kadınlar sanat, bilim, edebiyat, müzik gibi 9 farklı kategoride ödülün sahibi olacak. Halk oylaması ve jüri değerlendirmesi sonucunda belirlenecek olan isimler, ocak ayında düzenlenecek ödül gecesinde açıklanacak.

Siz de oylamamıza katılarak, 100 şanslı kişiden biri olabilir ve Avon'dan maskara, kalem ve makyaj temizleyiciden oluşan çok şık bir hediye seti kazanabilirsiniz.





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İŞTE KAZANANLAR

Selda Şişko

Tülin Koç

Elis Sasa

Serap Dursun

Yıldıray Anzerli

Sedef Ünlü

Lara Eylül Turan

İrem Tan

Hilal Arslan

Selay Kırkıncı

Pınar Taylan

Gamze Oygak

Ayşe Kül

Merve Cin

Süheyl Konakçı

Ayşe Nur

Ayşe Köse

Işıl Sağlam

Sermin Kagan

Hülya Ercan

Şerife Güven

Aylin Akdağ

Ayşe Sapan

Ece Onar

Merve Devrim

Eda Yalçın

Selamet Güneş

Kübra Gülesen

Cemre Demircan

Ceyda Satıcı

Cansu Altun

Dilanay Yazıcı

Dilruba Kuru

Deniz Şengül

Gülce Türkmen

Defne Kılıçaslan

Elif Sarıhan

Aysel Bayrameliyeva

Sumru Kilinç

Ayşenur Oyucu

Meryem Şimsek

Can Cesmeci

Seda Özgür

Kübra Gökkaya

Elif Akçin

Emre Senar Bozkurt

Javıd Abbası

Adem Gençtürk

Şevval Ergovan

Emine Yılmaz Koyun

Didem Kuru

Burak Özbek

Melike Abaylı

Eda Mustu

Çağla İrem Tunç

Beyzanur Özkan

Elif Kaya

Zehra Çizmeci

Alper Arabacı

Yakup Gürel

Fadime Duran

Ezgi Erol

Suna Çevik

Başak Özgur

Seher Avdan

Ramazan Güzel

Aleyna Kocabaş

Ayhan Mansız

Nursu Emsen

Süheyla Kuru

Çiğdem Arslan

Hilal Candan

Melike Yıldırım

Canan Can

Şevval Olcay

