Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Elele Avon Kadın Ödülleri ile başarılı, düşleyen, düşünen kadınlar sanat, bilim, edebiyat, müzik gibi 9 farklı kategoride ödülün sahibi olacak. Halk oylaması ve jüri değerlendirmesi sonucunda belirlenecek olan isimler, ocak ayında düzenlenecek ödül gecesinde açıklanacak.
Siz de oylamamıza katılarak, 100 şanslı kişiden biri olabilir ve Avon'dan maskara, kalem ve makyaj temizleyiciden oluşan çok şık bir hediye seti kazanabilirsiniz.
Oy vermek için TIKLAYIN.
İŞTE KAZANANLAR
Selda Şişko
Tülin Koç
Elis Sasa
Serap Dursun
Yıldıray Anzerli
Sedef Ünlü
Lara Eylül Turan
İrem Tan
Hilal Arslan
Selay Kırkıncı
Pınar Taylan
Gamze Oygak
Ayşe Kül
Merve Cin
Süheyl Konakçı
Ayşe Nur
Ayşe Köse
Işıl Sağlam
Sermin Kagan
Hülya Ercan
Şerife Güven
Aylin Akdağ
Ayşe Sapan
Ece Onar
Merve Devrim
Eda Yalçın
Selamet Güneş
Kübra Gülesen
Cemre Demircan
Ceyda Satıcı
Cansu Altun
Dilanay Yazıcı
Dilruba Kuru
Deniz Şengül
Gülce Türkmen
Defne Kılıçaslan
Elif Sarıhan
Aysel Bayrameliyeva
Sumru Kilinç
Ayşenur Oyucu
Meryem Şimsek
Can Cesmeci
Seda Özgür
Kübra Gökkaya
Elif Akçin
Emre Senar Bozkurt
Javıd Abbası
Adem Gençtürk
Şevval Ergovan
Emine Yılmaz Koyun
Didem Kuru
Burak Özbek
Melike Abaylı
Eda Mustu
Çağla İrem Tunç
Beyzanur Özkan
Elif Kaya
Zehra Çizmeci
Alper Arabacı
Yakup Gürel
Fadime Duran
Ezgi Erol
Suna Çevik
Başak Özgur
Seher Avdan
Ramazan Güzel
Aleyna Kocabaş
Ayhan Mansız
Nursu Emsen
Süheyla Kuru
Çiğdem Arslan
Hilal Candan
Melike Yıldırım
Canan Can
Şevval Olcay