Mesleğindeki başarılarının yanı sıra sanat tutkusuyla da bilinen Dr. Koray Erdoğan’ın alt katını sanat galerisi olarak tasarladığı yeni binada ASMED’in sponsorlarından biri olduğu Pilevneli Galeri Mecidiyeköy’ün yepyeni heykel sergisinin yanı sıra Ahmet Güneştekin, Refik Anadol ve Ardan Özmenoğlu gibi ünlü sanatçıların işlerinin de yer aldığı büyüleyici sanat eserleri konukların beğenisine sunulacak.İçinde sanat var
Çok özel parçaların bulunduğu koleksiyonda Ahmet Güneştekin’in ‘Beyazıt Tepesi’, ‘Zülkarneyn’, ‘Medusa’nın Sırrı’ da dahil altı özel eseri, Refik Anadol’un büyüleyici ‘Melting Memories’i, Daniel Firman’ın ‘Saisir L’Impossible’ı ve Ardan Özmenoğlu’nun ‘Liberte Egalite Beyonce’si de yer alıyor. Klinik, yıl boyunca sanat meraklılarının ilgisini çekecek sergi ve etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam edecek.@asmedhairtransplant