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Özel bir açılış!

Özel bir açılış!

Saç ekimi alanında dünya çapında tanınan ve bu alanda çok önemli buluşlara imza atan Dr. Koray Erdoğan’ın 2000 yılında kurduğu ASMED Özel Tıp Merkezi, 16 Nisan’da gerçekleşen görkemli bir sanat etkinliğiyle yeni binasının açılışını kutluyor.

Mesleğindeki başarılarının yanı sıra sanat tutkusuyla da bilinen Dr. Koray Erdoğan’ın alt katını sanat galerisi olarak tasarladığı yeni binada ASMED’in sponsorlarından biri olduğu Pilevneli Galeri Mecidiyeköy’ün yepyeni heykel sergisinin yanı sıra Ahmet Güneştekin, Refik Anadol ve Ardan Özmenoğlu gibi ünlü sanatçıların işlerinin de yer aldığı büyüleyici sanat eserleri konukların beğenisine sunulacak.


İçinde sanat var
Çok özel parçaların bulunduğu koleksiyonda Ahmet Güneştekin’in ‘Beyazıt Tepesi’, ‘Zülkarneyn’, ‘Medusa’nın Sırrı’ da dahil altı özel eseri, Refik Anadol’un büyüleyici ‘Melting Memories’i, Daniel Firman’ın ‘Saisir L’Impossible’ı ve Ardan Özmenoğlu’nun ‘Liberte Egalite Beyonce’si de yer alıyor. Klinik, yıl boyunca sanat meraklılarının ilgisini çekecek sergi ve etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam edecek.

@asmedhairtransplant

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