Özel bir pasta

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Düğün seremonisinin olmazlarından biri de özel bir pasta...

Düğün sezonu yaklaşıyor ve pastalar da artık en az gelinlikler kadar gösterişli ve iddialı. Her senenin modası ve gelinin rengi beyaz bu yılki Misket Pasta Wedding koleksiyonunun yine başında geliyor… Bu yıl beyazın yanı sıra baharın ve yazın favori renkleri pudra, krem tonları da pasta ve cupcake eri süslüyor… Tüm pasta ve cupcake modellerinin üzerinde zarif çiçek, kurdela, inci motifleri gibi birçok farklı obje bulunuyor. Pastalar bu motifler ile daha da zarif bir hale getiriliyor. Görselliği kadar lezzetiyle de göz dolduran Misket Pasta tasarımları davetlerinizin en özel konuğu olmaya aday…Tüm tasarımlar için www.misketpasta.com sitesine göz atabilirsiniz.