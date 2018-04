Özel tasarım mücevherleri keşfedin

Özel tasarım mücevherlerle siz de göz kamaştırın!

2014’e sayılı günler kaldı... Yeni yıla ışıltılarla dolu bir başlangıç yapmak isteyenler, ps One Bebek butiğinde özel tasarım mücevherleri keşfe çıkabilir.

Gümüşten, altına, doğal taşlardan, pırlantaya kadar çok çeşitli ve her biri özel tasarım olan mücevherlerden biri mutlaka size göre!..



ps One nasıl doğdu?

ps One jewellery, tasarımcısı Pınar Söylemez’ in doğum günü olan 14 Mayıs 2010’da hayat bulmuş bir marka.

2010’ dan bugüne yurtdışına özel üretim olarak çalıştığı mücevher tasarımları, Bebek ve Nişantaşı’nda tasarım butiklerinde satışa sunulmuş. Haziran 2013’ te ilk butiğini Bebek’ te açan ps One artık tüm koleksiyonunu bu adreste mücevher tutkunlarının beğenisine sunuyor...



ps One, dinamik, enerjik, modern ve özgün tarzı olan bir kitleye hitap ediyor. Ürünlerin tamamı el işçiliğiyle, tek tek ve özel tekniklerle, çoğunluğu ise sadece birer adet olarak üretilmekte. Bu tasarımları alan müşteriler için kişiye özel olması da tasarımın değerini artıran bir unsur oluyor. Her ürün sertifikalı olarak müşteriye teslim ediliyor. Gümüşten altına, renkli taşlardan pırlantaya değişik materyallerin buluştuğu parçalar, Couture, gündelik kullanım ve de hediyelik amaçlı tasarım mücevher arayanlara zengin alternatifler sunuyor.

Tasarımlarında farklı malzeme ve üretim teknikleri tercih eden ps One’ın bu sezonun favori parçalarından bazılarının isimleri şöyle: Moon drops pendant, O’Keeffe deer pendant, Spice cookie ring, Free bird pendant, Olive tree ring, Coral reef ring...



Yeni sezon koleksiyonunda ağırlıklı olarak yüzük, pandantif ve sautoir kolyelerin yer aldığı tasarımlarda tema olarak, doğal formlar, baharatlar, kuşlar ve amorfik detaylar dikkat çekiyor.

ps One’ın Bebek’teki mağazası şık, sıcak ve özgün dekoruyla misafirlerine kuyumcudan çok bir tasarım butiği atmosferi sunarak, mücevherlerin daha rahat algılanmasını hedefliyor. Ziyaretçilerin seçtikleri parçaların onlara kendini iyi hisstirmesi ise ps One için en önemli detaylardan biri...



Pınar Söylemez’ in baş harfleri markanın parçası olarak sadece not anlamına gelen ‘ps’ le karşımıza çıkıyor…Pınar Hanım’a göre her birimiz yaşantılarımızda yarattığımız farklarla büyük bir bütünün hem ufak parçaları, hem başlangıcıyız…Uzun bir metnin ara notları, ya da bir bestenin notaları gibi…Marka olarak seçilen ‘One’ tüm evreni, yaratılışı, kainatın o mükemmel uyumunu, birlikteliği, denge ve bütündeki estetiği temsil ediyor. Son söz olarak ‘’kişinin burada seçtiği tasarımla kendisini ‘BİR’ hissetmesi tüm dileğim…’’diyor tasarımcı…



www.psonejewellery.com