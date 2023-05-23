Patateslerin filizlenmemesi için nasıl saklanması gerekiyor?

Patates kadar birçok yemekte kullanılan ve sevilen bir sebze muhtemelen yok. Patateslerle ilgili en iyi şeylerden birinin uzun raf ömürleri olduğunu öğrendiğinizde onları daha da çok sevebilirsiniz. Aslında, patatesler düzgün bir şekilde saklandığında aylarca dayanabilir (evet, doğru okudunuz). Patateslerin nasıl saklanacağına dair ipuçları için okumaya devam edin.

Patates nasıl saklanır?

Patateslerinizi uzun süre muhafaza etmenin ilk yolu, onları serin, kuru ve karanlık bir yerde muhafaza etmektir. Bazı ideal saklama seçenekleri arasında kiler, bir karton kutu veya kahverengi bir kağıt torba bulunur. Patateslerinizin olabildiğince uzun süre dayanmasını istiyorsanız, onları yaklaşık 50 derecelik iyi havalandırılan bir alanda tutun ve güneş ışığına maruz kalmadığından emin olun. Patatesler çok fazla güneş aldığında solanin adı verilen zehirli bir bileşik üretirler. Solanin, patatesleri acı, yenmez ve potansiyel olarak mide bulantısına neden olabilir.

Patatesler buzdolabında saklanır mı?

Elbette, az önce patateslerin serin ve kuru bir yerde nasıl saklanması gerektiğinden bahsetmiştik ama buzdolabı pek de öyle bir yer değil. Buzdolabı patates için fazla soğuk olmakla kalmaz, aynı zamanda patateslerdeki şeker miktarını artıracak olan akrilamid adı verilen zararlı bir kimyasal üretecektir.

Patates dondurucuda saklanır mı?

Yiyecekleri saklamaya gelince, genellikle dondurucuya yöneliriz ancak çiğ patatesler orada pek iyi olmaz. En iyi seçeneğiniz, patates tarifinizi hazırlamaktır. Patates püresi veya tater tot yapabilirsiniz. Ardından bitmiş yemeği daha sonra tadını çıkarmak için dondurucuya uygun bir kapta saklayın.

Başka bir seçenek de patateslerinizi yarı pişirmektir. Bütün bir patatesi veya patates parçalarını dondurmak için aşağıdaki adımları izleyin:

Patatesleri soymakla başlayın. Bu adım gerekli olmasa da bir sonraki adımı çok daha kolay hale getirecektir. Patateslerinizi haşlamak için bir tencereye tuzlu su doldurun ve kaynatın. Su kaynadıktan sonra patatesleri tencereye alın. Patateslerin veya patates parçalarının boyutuna bağlı olarak haşlama işlemi üç ile 10 dakika arasında sürmelidir. Patatesler haşlandıktan sonra kaynar sudan çıkarın ve pişirme işlemini durdurmak için hemen buz banyosuna koyun. Patatesleri tamamen soğumaya bırakın. Soğutulmuş patatesleri süzülmeleri için bir kevgir içine alın. Süzüldükten sonra, bir mutfak havlusu üzerine tek kat halinde yerleştirin. Fazla nemi emmek için her patatesi bir kağıt havluyla kurulayın. Patatesleri bir kese kağıdına tek bir tabaka halinde düzenleyin. Onları en az dört saat dondurun. Ayrıca bir gecede dondurulabilirler. Patatesler donduktan sonra, dondurucuya uygun bir torbaya veya saklama kabına aktarın. Patateslerinizi ne kadar süre kullanmanız gerektiğini bilmek için tarihle etiketlediğinizden emin olun.

Yukarıdaki yöntem pişmemiş patates kızartmasını dondurmak için de işe yarar. Bununla birlikte, kızartmalarınız pişirilirse, beşinci adımla başlayın.

Patates soğan ile yan yana saklanır mı?

Patates ve soğan birçok yemekte mükemmel bir lezzet oluşturur, ancak iş onları bir arada saklamaya geldiğinde, bu büyük bir yanlış. Soğanları yakın bir yerde tutmak, filizlenme sürecini hızlandıracaktır, bu da patateslerinize yakında bazı küçük patates arkadaşlarının katılabileceği anlamına gelir. Patateslerinizi taze ve filizsiz tutmak için, soğan kabuğunuzla aralarında biraz boşluk bıraktığınızdan emin olun.

Patates püresi ve kalmış patates nasıl saklanır?

Püre haline getirilmiş, fırınlanmış veya kızartılmış olsunlar, patates kızartması ertesi gün daha da lezzetli olur. Artık patatesleriniz olduğu için çok şanslıysanız, onları buzdolabında dört güne kadar veya dondurucuda 12 aya kadar saklayın.

İster inanın ister inanmayın, pişmiş patates püresi oldukça iyi donar. Bunun nedeni, tereyağı ve kremadan elde edilen yağın aslında patates püresinin dokusunu korumasına yardımcı olmasıdır. Patates püresini dondurmak için aşağıdaki adımları izleyin:

Dondurma işlemine başlamadan önce patates püresinin tamamen soğuduğundan emin olun. 1 fincanlık porsiyonlar yaparak pişirme kağıdı kaplı bir fırın tepsisine aktarın ve en az dört saat dondurun. Patates püresi de gece boyunca dondurulabilir. Patatesler dondurulduktan sonra, üzerlerinde tarih yazan dondurucuya uygun saklama torbalarına taşıyın.

Bazı patates yemekleri dondurucuda bir yıla kadar kalabiliyor. Ancak süt ürünleri içeren bozulabilecek dondurulmuş patates püresini iki ay içinde yemeyi hedefleyin.