"Penis çiçek" açtı!

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Danimarka'da günde 15 bin kişinin ziyaret ettiği "penis çiçek" açtı.

Danimarka’da bir botanik bahçesinde bulunan ve günde 15 bin kişinin ziyaret ettiği “penis çiçek ” açtı. Binlerce meraklının bir süredir açmasını beklediği “penis çiçeğin” açması kameraya kaydedildi. Çiçeğin açışını görüntülemek isteyen gazetecilerin iki gün boyunca bitkinin yanından ayrılmadığı kaydedildi. Gerçek adı "Amorphophallus Titanum" olan bitkinin ismi Danca'ya çevrildiği zaman “deforme olmuş penis" anlamına geliyor.



CİNSLERİ ARASINDA EN BÜYÜK

190 cm boyundaki dev çiçeğin cinsleri arasında dünyanın en büyük çiçeği olduğunu belirten bakıcısı Rasmus Kloster, "Çiçeğe kimse zarar vermesin diye günlerdir yanında uyuyorum. Nihayet beklenen an geldi ve Cuma günü açtı. Açılışı sırasında çok büyük ilgi vardı. Çevresi gazetecilerle dolu olduğu için ziyaretçiler ancak gazeteciler gittikten sonra yaklaşabildiler. Gazetecilerin ve diğer ziyaretçilerin ilgisini anlamak mümkün çünkü çok ender görülen bir çiçek ve bazen açması için aradan 15 yıl geçmesi gerekebiliyor. Kokusu çok kötü, tıpkı kokmuş bir et gibi ama şayet insanlar egzotik bir çiçek görmek istiyorlarsa o da şimdi" dedi.



Botanik bahçesi yetkilileri çiçeğin büyümesi ve açışını gösteren 1.1 dakikalık filmin görüntüsünün 10 gün aralıksız çekildiğini söylediler.