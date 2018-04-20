ELLE ve Ekonomist dergileri, Birleşmiş Markalar Derneği’yle birlikte, 20 Nisan tarihinde Haliç Kongre Merkezi’nde 2000 kadın yöneticiyle bir araya gelerek “Perakendede Kadının Gücü”nü vurgulayacak.

En fazla kadın istihdam eden meslek grupları arasında ilk sırada yer alan perakende sektörü, 20 Nisan tarihindeki “Perakendede Kadının Gücü” etkinliğiyle endüstride kadınların yarattığı değere dikkat çekmeyi hedefliyor. Kadın CEO’lar, yönetim kurulu başkanlarıyla kadın derneklerinin başkanlarının yer alacağı ve Türkiye’de ilk defa düzenlenecek olan “Perakendede Kadının Gücü” etkinliğine Emine Erdoğan’ın yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da katılacak. Etkinliğin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan yapacak.



“Perakendede Kadının Gücü” etkinliğinde “Biz Daha İyi Yaparız”, “Her Yerde Biz Varız”, “Perakendenin Yükü Bizde” ve “Yüzde 100 Kadın” başlıkları altında dört oturum düzenlenecek. Oturumlara Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz, Gürmen Group Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Doğan, Vakko CEO’su Jaklin Güner ve Fiba Perakende Grup Başkanı Oya Sener’in de aralarında bulunduğu Türkiye perakende sektörüne yön veren kadınlar konuşmacı olarak katılacaklar. Oturumlar arasında katılımcı ve davetliler, ELLE dergisinin düzenlediği “19 Yıla 29 Moda Fotoğrafı” başlıklı, beş kadın moda fotoğrafçısının imza attığı sergiyi de gezebilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’yle Ekonomist ve ELLE dergilerinin de imza attığı etkinlik, 20 Nisan 2018 Cuma günü saat 09.00-16.00 arasında Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.





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KADININ GÜCÜ 20 Nisan 2018 Cuma günü saat 09.00-16.00 arasında Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek olan “Perakendede Kadının Gücü” organizasyonunun açılış konuşmalarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı, BMD Başkanı Sinan Öncel ve Perakendede Kadının Gücü Etkinlik Lideri Suzan Toplusoy yapacak.