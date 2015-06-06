“Pet Şişeni Getir, Kitabını Götür”

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Şişli'de Dünya Çevre Günü etkinlikleri...

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, Şişlili çocukları kitap okuma şenliğine davet ediyor.

“Dünya Çevre Günü” buluşmalarının ilki; 6 Haziran Cumartesi günü Şişli’deki Halide Edip Adıvar Parkı’nda gerçekleşecek. Yazar Banu Bozdemir, Şişli’de çocuklarla biraya gelerek çocuklar ile hayvan, doğa ve bitki sevgisi üzerine sohbet edecek. Şişli Belediyesi’nin organize edeceği etkinlikte pet şişe getiren her çocuğa Banu Bozdemir’in çocuk kitapları hediye edilecek.

Etkinlik tarihleri:

6 Haziran 2015: Halide Edip Adıvar Parkı

13 Haziran 2015: Halil Rıfat Paşa Parkı

20 Haziran 2015: Nejat Uygur Parkı

27 Haziran 2015: Antikacılar Parkı