Peugeot 308 BlueHDi tam otomatik dizel lansmanı Çanakkale'de yapıldı.

Yazı: Arzu SözeriArtık her yerimiz hashtag. Hayatımıza bir girdi pir girdi. Peugeot 308 de #kurallaratakılsaydık hashtag'i ile start aldı! Bu hashtag benim çok hoşuma gitti, hafif bir asilik kokuyor! Çanakkale Zaferi'nin 100. yılını kutladığımız günlerde Çanakkale'deki test sürüşüyle tanıtıldı araç. Araç zıvanadan çıkmış trafik için ideal özellikler barındırıyor: Ekonomik, çevreci ve otomatik! Yenilikçi Peugeot i-Cockpit tasarımı, sürüş keyfine hizmet eden şık ve dinamik dizaynı ve verimliliği ile somut hale getiren Peugeot 308, sınıf lideri özelliklere sahip BlueHDi dizel motoru EAT6 Tam Otomatik Vites kutusuyla birleştiren versiyonuyla ürün gamını genişletiyor. Euro 6 normlarına uygun BlueHDi motor seçeneği ile Peugeot 308, yakıt tüketimi ve emisyon salımları açısından sınıfında çıtayı yükseltiyor.Sınıfının en etkin “kirlilik önleme” teknolojisi olan BlueHDi motor ile 3,3L/100km tüketim, 92g/km CO2 emisyonundan başlayan değerleriyle, Peugeot 308 segmentinin kendi silindir hacmi ve aktarım grubunda "sınıfının lideri" unvanını kazandı.Bu teknolojik gelişmeler Peugeot’nun Avrupa ürün gamının CO2 emisyonu ağırlıklı ortalamasını azaltıyor ve markanın Avrupa çevre dostu markalar sıralamasında ilk üç arasında yer almasını sağlıyor.Üst düzey kaliteye sahip yenilikçi Peugeot i-Cockpit tasarımı, sürüş keyfine ve kullanım konforuna hizmet eden yepyeni platformu, dinamik dizaynı ve verimliliği ile Peugeot’nun mükemmellik değerlerini somut hale getiren Peugeot 308’in, beklenen BlueHDi dizel motoru ve EAT6 Tam Otomatik Vites kutusu ile beğeniye sunuluyor.Çevre standartlarını ileriye götürmenin yanında, tam otomatik şanzıman ile birleşen Peugeot 308 1.6L BlueHDi, sürüş keyfi yanısıra üst düzey performansı ve rekor tüketimleri ile dikkat çekiyor. 0’dan 100km hızlanmasını sadece 9,5 saniyede tamamlıyor.