Pikniğe davetlisiniz!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Kent platformu, 23 Mart Pazar günü Moda sahilinde herkesin katılımına açık bir şehir pikniği düzenliyor

Kent platformu İstanbul, ‘ İstanbul Hepimizin’ sloganıyla bir şehir pikniği düzenliyor.

Herkese yaşanabilir bir kent sunmak için hazırlanan İstanbul Sözleşmesini imzalamış veya imzalamak isteyenleri bir araya getirmek amacıyla gerçekleştirilecek olan piknikte katılımcılar fikir alışverişi yapacak, yoga terapisi ve sanat gösterileri gerçekleşecek. Bahar ve huzur dolu bir gün için buluşma saati 14.00