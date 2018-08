Pilavın Türk mutfağındaki yerin tartışılmaz... Yemeklerin tamamlayıcısı pilavı tane tane yapmak ise bir miktar maharet ister. İşte pilav yapmayı bilmeyenler ve pilavı bir türlü tutturamayanlar için pilavın püf noktaları...

Pilavın hayatımızda yerinin ayrı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Türk mutfağında olduğu gibi farklı mutfaklarda da pilav sıkça kullanılır. En basit yemeklerden biri olan pilav; etli, tavuklu yemeklerin olmazsa olmazlarındandır. Özbek pilavı, mercimekli bulgur pilavı, hamsili pilav, nohutlu pilav, tavuklu pilav, sebzeli bulgur pilavı, perde pilavı gibi birçok pilav çeşidi vardır. Tüm bu çeşitleri denemeden önce Sade pilav nasıl yapılır? onu öğrenmek gerekir. Kısaca pirinç pilavı da denen sade pilav için öncelikle pirincinizin kalitesine dikkat etmelisiniz...



Pirinç pilav nasıl yapılır?

Malzemeler:

• 2 su bardağı pirinç

• 3 su bardağı sıcak su

• Yarım Türk kahvesi fincanı kadar şehriye

• 3 yemek kaşığı tereyağı

• Biraz zeytinyağı

• 3 tatlı kaşığı tuz



Yapılışı:

Tencereye 3 yemek kaşığı tereyağı ve çok az da zeytinyağı ekleyin. Tereyağı iyice eridikten sonra yarım kahve fincanı arpa şehriyeyi ekleyin. Bu şekilde kavurduktan sonra kenarda ayıklayıp ıslatılmış halde beklettiğiniz pirinçleri de ekleyin. Şehriye ile pirinci yaklaşık 5-6 dakika daha az ateşte kavurmaya ve aynı zamanda karıştırmaya devam edin. Bu arada suyunuzu kaynatmayı unutmayın. Suyun kaynadıktan sonra tencereye ekleyin. Tuzu da ekleyip karıştırdıktan sonra ocağın altını kısın ve pilav tenceresinin kapağın kapatın. Artık karıştırma işlemi yapmanıza gerek yoktur. Arada kontrol ederek pilav suyunu çekene kadar pişirin. Pilavınızın dibinin tutmaması için ateşi her zaman en kısıkta tutun. Altını kapattıktan sonra dilerseniz tencerenin üzerine kağıt havlu sererek kapağını kapatabilir ve 5 dakika dinlendirebilirsiniz. Pilavınız tane tane ve dinlenmiş olduktan sonra servis edebilirsiniz.







Pilav yapmanın püf noktaları

• Öncelikle seçilen pirinç iyi olmalıdır. Baldo pirinç her zaman için en iyi sonucu veren pirinç çeşididir.

• Pilav yapmadan önce pirinci mutlaka iyice yıkamalısınız. Hatta isterseniz pirinci 1 saat suda ıslatmaya bırakabilirsiniz. Yıkayıp suyunu süzdürmek pilav yaparken püf noktalardan biridir.

• Pilav yaparken iyice kavurmayı unutmayın. İyi kavrulmuş pirinç daha lezzetli olacaktır.

• Pilav yaparken dikkat edilmesi gerekenlerden biri de tereyağı kullanmaktır. Mis gibi kokan tereyağı pilava lezzet katacaktır. Dilerseniz bir miktar zeytinyağı da eklerseniz çok daha lezzetli olabilir.

• Eğer pilavım çok daha beyaz görünsün diyorsanız bunun için limon suyu kullanabilirsiniz. Birkaç damla limon suyu sıkarak pilavın daha beyaz görünmesini sağlayabilirsiniz.

• Pilav yapmanın püf noktalarından biri de ölçüyü kaçırmamaktır. Pişmesi için koyduğunuz su her zaman pirinci biraz daha aşacak, yukarısında kalacak miktarda olmalıdır. 2 bardak pirinç koyduysanız 3 bardak su koymalısınız demektir. Ayrıca suyunuzun kaynamış su olmasına da dikkat edin.

• Suyu koyduktan sonra pilavı sürekli karıştırma işlemi yapmayın. Yalnızca suyun her tarafa geçmesini sağlayacak kadar karıştırmak yeterli olacaktır.

• Son püf noktalarından biri de ocağın altını çok açmamaktır. Özellikle pilavın suyunu koyduktan sonra kısık ateşte suyunu çekene kadar pişmesini beklemelisiniz.