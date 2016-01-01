Piraye’nin aşkının ederi, bedeli, limiti yoktu. Nazım’ın tüm aşk bedenlerine rağmen hayatındaki en saygın yürekli kadındı Piraye. Piraye, diğer kadınlar gibi sevgisini cömertçe göstermez, gerçek anlamıyla yaşatır, hissettirirdi. Birliktelikleri boyunca bir kez bile “Seni seviyorum Nazım” cümlesini kurmamış ama Nazım’ın “Beni sevdiğini biliyorum” cümlesiyle sevgisini ispatlamış saygın bir hanımefendiydi…
Daima eşsiz üstat Nazım Hikmet’in ve onun kıymetli hayatına dokunan aşk kadınlarının konuşulduğu edebiyat ve sanat dünyasında aslında kimse bir kadın yüreğinden bakınca Nazım nasıl görünüyor konuşmadı.
Hep anlatıldı, yorumlandı, bazen yargılandı, bazen imrenildi ve bazen kıskanıldı Piraye’nin Nazım’a olan aşkı… Peki o yüreğinde neler yaşadı? Piraye’ce Nazım kokan cümleler nelerdi?
“Piraye’de Nazım Olmak” kitabıyla okurlara bu büyük aşka Piraye’nin gözünden bakma fırsatı sunan ve kitabının 121. baskısının heyecanını yaşayan Nazan Arısoy, “Eşsiz, koşulsuz ve beklentisiz aşkın şahitliğini, anlatıcılığını yapmak benim için büyük şeref ve onurdur” diyor.
Nazan Arısoy hakkında
Yunanistan kökenli bir ailenin mensubu olarak 1976’da İstanbul’da doğdu. Gazeteci bir baba ve edebiyat öğretmeni bir annenin çocuğu olması sebebiyle Anadolu’nun birçok ilinde eğitim aldı. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nü ve Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklam ve Halkla İlişkiler Bölümü’nü bitirdi. Eğitmen, üst düzey yönetici asistanı, müşteri ilişkileri uzmanı, halkla ilişkiler müdürü pozisyonlarında görev aldı.
Üç çocuk annesi olan Nazan Arısoy, eğitmen, yazar, senarist, sanat yönetmeni ve yaşam koçu olarak hayata eşlik ediyor.
Kitapları
Bukowski’nin Kadınları
Frida Kahlo
Cemal Süreya Aşk Günü Doğdu
Ah Sen, 2016
Tomris'çe
Beni Seveceksin
Yağmur'dan Sonra Deniz
İlginç Adamlar ve Kadınları