Pişmanlık insanlara özgü değilmiş!

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Pişmanlığın insanlara özgü olmadığını, farelerin de bu duyguyu yaşayabildiğini biliyor muydunuz?

Pişman olmanın insana özgü bir özellik olmadığı ortaya çıktı. Minnesota Üniversitesi'nden bilim adamlarının araştırması, farelerin de davranışlarından ötürü pişman olduğunu gösterdi.



"Restoran sırası" adlı deneyde fareler lezzetli yiyecekler için beklemek zorunda bırakıldı. Bir labirentteki farklı yiyecek kaynaklarını seçerken beklememeyi tercih eden farelerin ise lezzetsiz yiyeceklerle karşılaştığında kararından pişmanlık duyduğu belirlendi. Birkaç denemeden sonra fareler kısa süre beklemek yerine lezzetli yiyeceğin olduğu bölüme gidip beklemeyi göze aldı.



Araştırmaya imza atanlardan David Redish, pişmanlığın hayal kırıklığından ayrılmasının zor olduğunu ancak farelerin lezzetsiz yiyeceği seçtiğinde durup geriye baktığının görülmesiyle deneyde bunu başardıklarını belirtti.



Araştırmanın sonuçları "Nature Neuroscience" dergisine yayımlandı.



Daha önce bilim adamları pişmanlığın insana özgü olduğunu düşünüyordu.



