Acıktığınızda ve dışarıdan sipariş vermeye karar verdiğinizde aklınıza ilk gelen lezzet pizza mı? Bu kez sipariş vermek yerine evde kolayca pizza yapmaya ne dersiniz?

Pizzanın tarihi

Latince "ezmek, öğütmek" anlamına gelen "pinsere" fiilinden türeyen pizzanın doğuşu Yunan, Mısır ve Roma uygarlıklarında arpa ve su ile elde edilen "maza"ya dayanıyor... Mozzarella peyniri ve domatesin uyumu ile fakir İtalya halkının geleneksel lezzetlerinden biri olarak senelerce tüketilen pizza,1889 yılında Kraliçe Margherita’nın mozzarella peyniri, domates ve fesleğenli bu pizzayı tatması ile dünyaca üne kavuşuyor. Esposito’nun “Pietro” isimli pizza fırını İtalya Kralı I. Umberto'nun sarayı ile komşudur. Kraliçe bir gün canının pizza çektiğini söyler. Fakat yoksul yiyeceği olan pizzanın nasıl yapıldığını saraydaki aşçılar bilmemektedir. Bunun için Esposito'ya haber verilip pizza yapması istenir. Esposito pizzayı mozarella peyniri, domates ve fesleğenli yapmıştır. Kraliçe pizzayı çok beğenip adının ne olduğunu sorsa da Esposito heyecandan unutur ve "Kraliçe Margherita" der. Böylece Margherita pizza ünlenir ve yalnızca yoksul sofralarında değil her sofrada kendine bir yer edinmeyi başarır...

Evde pizza nasıl yapılır?

Evde pizza yapmak sanıldığı gibi zor değildir. Evinizdeki malzemelerle pratik bir şekilde pizza yapabilirsiniz.



Karışık pizza

Malzemeler:

• 2 yemek kaşığı instant kuru maya

• 1 yemek kaşığı şeker

• 4 su bardağı un

• 1 tatlı kaşığı tuz

• 2 su bardağı ılık su

• 4 yemek kaşığı zeytinyağı

• Pizzanın altına serpilmesi için 2 yemek kaşığı mısır unu

• Rendelenmiş mozarella peyniri

• Mantar, sucuk ve zeytin

• Domates sosu

Yapılışı:

Hamuru yapmak için maya, un, şeker, tuz, su ve zeytinyağını bir kabın içerisine alarak karıştırın. Yumuşak bir hamur elde edene dek yoğurun ve üzerini streç ile kapatıp yarım saat mayalanmaya bırakın. Mayalanan hamuru iki eşit parçaya bölüp büyük bir şekilde açın. (Bu ölçülerle 2 tepsi pizza hazırlayabilirsiniz) Her iki tepsiye birer yemek kaşığı mısır unu serpin. Açılan hamuru üzerine serin. Pizzanın hamurunun pişme esnasında fazla kabarmaması için çatal yardımı ile her tarafını delin. Hamuru 180 derece fırında yaklaşık 10 dakika pişirin. Hamur pişerken üzeri için gerekli olan malzemeleri hazırlayabilirsiniz. Yarı pişmiş olan hamuru 10 dakika sonra fırından alıp üzeri için hazırladığınız domates sosunu dökün. Rendelenmiş mozarella peyniri ve diğer iç malzemeleri de ekleyip yaklaşık 20-25 dakika daha fırında pişirin. Pizzanızı fırından çıkarınca dilimlemeden önce birkaç dakika bekleyin ve sıcak bir şekilde servis edin.







Pizza hamuru nasıl yapılır?

Malzemeler:

• 5 su bardağı su

• 1 paket maya

• 1 kaşık toz şeker

• 1.5 bardak süt

• 1 yumurta

• 1/2 su bardağı sıvı yağ

• 1/2 yemek kaşığı tuz

Yapılışı:

Yumuşak bir pizza hamuru yapmak için öncelikle derince bir kabın içerisine şeker maya ve ılık sütü koyun. Ardından karıştırın. Malzemeler birbirine iyice geçip karıştırma işlemi bittikten sonra bu karışımı yaklaşık 15 dakika kadar bekletin. Hamurun giderek kabardığını göreceksiniz. Yavaşça kabaran mayalı karışımın içerisine bir miktar sıvı yağı, bir iki tutam tuz ve yumurtayı ekleyip tekrar karıştırmaya başlayın. Üzerine ise çok yavaş olmak kaydı ile un ekleyin. Elinize yapışmayacak bir kıvama gelene kadar yoğurmaya devam edin. Hamuru cam bir kabın içerisine koyun. Üzerini streç ile kapatın. Hamur yaklaşık 1 saat bu şekilde mayalanacak. Mayalanan hamuru üç eşit parçaya bölün. Temiz bir zemin üzerine üç parçaya böldüğünüz hamurları koyun. Bu şekilde 15 dakika bekletip dinlendirin. Daha sonra hamuru dilediğiniz incelikte açabilirsiniz.



Pizza sosu nasıl yapılır?

Domatesli pizza sosu için;

• 3 adet domates

• 1 kaşık domates salçası

• 1 yemek kaşığı şeker

• 1 tutam tatlı kırmızı biber

• 1 tatlı kaşığı tuz

• 2 diş sarımsak

• 4 yemek kaşığı zeytinyağı



Domatesleri soyduktan sonra mikserden geçirin. Püre haline gelince ocağın altını yakın. Tencerenin içerisine domatesleri ve diğer tüm malzemeleri boşaltın. Kaynadıktan sonra ocağı en yüksek ayara getirip 3 dakika daha pişirin. Sosunuz hazır. Pizzalarda kullanabilirsiniz.