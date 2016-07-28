Online araştırma şirketi DORinsight tarafından yapılan “Mobil Oyunlar Araştırması”nın sonuçlarına göz atın!

25-28 Temmuz 2016 tarihleri arasında online olarak tamamlanan araştırmaya; Türkiye temsili, ABC1C2DE sosyo-ekonomik segmente mensup 5 bin 499 kişi katıldı. Araştırma kapsamında, katılımcılara son zamanların en popüler oyunlarından biri olan Pokemon Go oyununu oynayıp oynamadıkları, oyuna ne kadar vakit ayırdıkları, oyun için ne kadar mesafe yürüdükleri, oyuna yaptıkları harcama ve oyunla ilgili düşünceleri soruldu.

- Sonuçlara göre her üç katılımcıdan biri Pokemon Go oyununu oynuyor! Yanlarına su almadan oyunu oynamayan oyuncular için en büyük sorun ise bilinenin aksine şarj değil yürümek!

- Araştırmadan, katılımcılarının yüzde 76’sının oyunu bildiği, yüzde 35’inin ise oyunu oynadığı bulguları elde edildi. Oyunu bilenlere yaş bazında bakıldığında oyunu en çok yüzde 89 ile 17 yaş ve altı ile 18-24 yaş aralığı grubunun bildiği ortaya çıktı. Oyunu oynayanlar ise yaş bazında incelendiğinde 18-24 yaş aralığı yüzde 60 ile ilk sırada yer aldı.



- Oyunu oynayan katılımcıların yüzde 48’i oyuna günde 1 saat ve daha az, yüzde 36’sı 2-3 saat; yüzde 11’i 4-5 saat; yüzde 5’i ise 5 saat ve üzeri vakit ayırıyor.

- Ankete katılan Pokemon Go oyuncuları oyunu oynarken telefonu, güç cihazını, kulaklığı ve suyu yanlarından eksik etmiyor. Oyuncuların ihtiyaç listesinin yüzdelik dağılımı şu şekilde gerçekleşti: Telefon (yüzde 46), güç cihazı (yüzde 46), kulaklık (yüzde 30), su (yüzde 24) ve gözlük (yüzde 10).



- DORinsight’ın anketine katılan Pokemon Go oyuncularının en çok yakalamak istedikleri pokemon yüzde 54 ile “Pikaçu” oldu. Pikaçu’yu yüzde 8 ile Mewtwo ve Bulbasaur, yüzde 6 ile Charizard, yüzde 5 ile Charmander ve yüzde 3 ile Pichu takip etti.

