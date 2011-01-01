Kişisel gelişim rehberi Pozitif’in 11. sayısı çıktı.
İşte dergide yer alan konulardan bazıları…
• Mutlu bir ilişki için ruh eşini arama, ruh eşi ol.
• Beki İkala Erikli meleklerle buluşmasını ve onlardan yardım istemenin yollarını anlatttı.
• Evinizde ve bilinçaltınızda enerji detoksu zamanı.
• Kişisel gelişim uzmanları da özeleştiri yapmalı.
• Yüksek benliğimizin izinde yürüyoruz.
• Ruhsal potansiyelimizi keşfetme zamanı.
• Bedenimizi sevmek üzerine: Merhaba benim güzel bedenim…
• Kadınlığınızı şifalandırmaya ne dersiniz?
• Işık çağı çocukları dünyayı değiştirmeye geliyor.
• Yoga Kazım; 95 yaşında bir genç!
• Mümin Sekman: Aşk mı başarı mı?