Pozitif'in 11. sayısı çıktı!

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Kişisel gelişim rehberi Pozitif’in 11. sayısı çıktı.

İşte dergide yer alan konulardan bazıları…

• Mutlu bir ilişki için ruh eşini arama, ruh eşi ol.

• Beki İkala Erikli meleklerle buluşmasını ve onlardan yardım istemenin yollarını anlatttı.

• Evinizde ve bilinçaltınızda enerji detoksu zamanı.

• Kişisel gelişim uzmanları da özeleştiri yapmalı.

• Yüksek benliğimizin izinde yürüyoruz.

• Ruhsal potansiyelimizi keşfetme zamanı.

• Bedenimizi sevmek üzerine: Merhaba benim güzel bedenim…

• Kadınlığınızı şifalandırmaya ne dersiniz?

• Işık çağı çocukları dünyayı değiştirmeye geliyor.

• Yoga Kazım; 95 yaşında bir genç!

• Mümin Sekman: Aşk mı başarı mı?