Türkiye'nin tek kişisel gelişim dergisi Pozitif, yeni sayısında “Çözüm Her Zaman Var” diyor, herkesin her zaman bunu hatırlamasına niyet ederek... Ve denemenin önemine değiniyor. Çünkü çözümü görmeyi de deneyerek öğreniyoruz.

Bugün sadece bir şeyi farklı yapmayı denemeye var mısınız?

Evinize her zamanki yoldan gitmeyin mesela...

Ya da hoşlanmadığınız bir davranışa farklı bir tepki verin.

Bu bebek adımları çok daha cesur "deneme"lerin öncüsü olabilir...

Peki bu sayıda kimler var?

Tiyatro sanatçısı Betül Arım, "Dostumuz da düşmanızı da biziz" diyor.

Muhteşem ses Jehan Barbur, korkularıyla yüzleşmek isteyenlere ilham veriyor.

Mısırlı şifacı Shahrzad Awyan, güneşin doğuşunun yakın olduğunu müjdeliyor.

Astrolog Hülya Değer, Uranüs'ün boğa burcuna geçişini yorumluyor.

Dr. Zeynep Sümer Karebey, frekans tedavilerinin nasıl uygulandığını ve amacını anlatıyor.

Bütünsel Beslenme ve Sağlık Koçu Ayça Kaşıkçı ruh sağlığının beden sağlığı ve kilo üzerindeki etkilerine değiniyor.

Dr. Ebru Nurluoğlu, denemeyi deniyor ve bize de denemenin ilhamını veriyor.

Koç Reyhan Yılmaz, dönüşümün anatomisini anlatıyor.

Kuantum Koç Ebru Demirhan; bedende, mekanda ve yaşamda bahar temizliğini anlatıyor.

Ergun Candan bizi ezoterik bir yolculuğa çıkarıyor.

Renan Seçkin, rüyaların gizemini fısıldıyor.

Dr. Gilbert Renaud ilişkilerin biyolojisini açıklıyor.

Shamoon grubu bizi farklı bir müzik deneyimine davet ediyor.

Beyin yönetmeni Nedim Güzel sahnedeki mucizelerine açıklık getiriyor.

Zuhal Gürçimen mutsuz beyaz yakalılara sesleniyor.

İlknur Ünal ve Mine Ocak, sujok terapiyi anlatıyor.

Damla Selin Batu Göbeklitepe; Kübra Saatçıoğlu Ayahuasca, Ayşe Aslı Bozdağ Hindistan deneyimlerini anlatıyor.

Kişisel gelişimle ilgilenmek, aşkın manasını çözmek isteyenler için de harika rehberlikler var.

Ve Ebru Şinik, Işık Menderes Pınar Salahoğlu, Dr. Neslihan İskit ve Hande Akın her sayı olduğu gibi yine bizlerle...



Şifa olsun...