Farklı bakış açıları edinerek daha huzurlu, keyifli ve barış içinde bir hayatı için Pozitif her zaman yanınızda. Derginin 21. Sayısından bazı satır başları ise şöyle:
- Pınar Aylin, kitabı “Bir Peri Masalı”nı ve kendi masalını anlattı.
- Ulli Almandinger ile Ayurvedik yaşamın sırları
- Çok satan “Güneş Bazen Mavi Doğar” kitabının yazarı Rengin Sakaoğlu ile akıldan gönüle, gönülden beyne bir yolculuk...
- Dr. Ender Saraç, astroloji ve sağlık ilişkisi...
- Gökhan Kırdar’dan müzik terapi...
- Scio Terapi: Bedenimizin titreşimleri bize çok şey anlatıyor.
- Yoga Eğitmeni Defne Suman son kitabı Yaz Sıcağı’nda bir kendine kavuşma hikayesi anlatıyor.
- Beşeri aşktan ilahi aşka; Hakan Mengüç ile aşk ve daha fazlası...
- Neden fal baktırıyoruz? Geleceği bilmek mümkün mü ve buna neden bu kadar meraklıyız?
- Seyahat: Gökhan Atış, herkesin merak ettiği şifacı John of God ile ilgili izlenimlerini yazdı.