Türkiye’nin tek kişisel gelişim dergisi Pozitif’in yeni sayısı bayilerde...

Farklı bakış açıları edinerek daha huzurlu, keyifli ve barış içinde bir hayatı için Pozitif her zaman yanınızda. Derginin 21. Sayısından bazı satır başları ise şöyle:



- Pınar Aylin, kitabı “Bir Peri Masalı”nı ve kendi masalını anlattı.



- Ulli Almandinger ile Ayurvedik yaşamın sırları



- Çok satan “Güneş Bazen Mavi Doğar” kitabının yazarı Rengin Sakaoğlu ile akıldan gönüle, gönülden beyne bir yolculuk...



- Dr. Ender Saraç, astroloji ve sağlık ilişkisi...



- Gökhan Kırdar’dan müzik terapi...



- Scio Terapi: Bedenimizin titreşimleri bize çok şey anlatıyor.



- Yoga Eğitmeni Defne Suman son kitabı Yaz Sıcağı’nda bir kendine kavuşma hikayesi anlatıyor.



- Beşeri aşktan ilahi aşka; Hakan Mengüç ile aşk ve daha fazlası...



- Neden fal baktırıyoruz? Geleceği bilmek mümkün mü ve buna neden bu kadar meraklıyız?



- Seyahat: Gökhan Atış, herkesin merak ettiği şifacı John of God ile ilgili izlenimlerini yazdı.