Türkiye’nin en kapsamlı kişisel gelişim dergisi Pozitif’in 17. sayısı bayilerde…

Sonbahar ile birlikte doğanın fazlalıklarından kurtulduğu ve bir dönüşüme girdiği şu günlerde siz de artık ihtiyacınız kalmayan duygulardan, korkulardan, bağımlılıklardan arınmak istiyorsanız rehberiniz Pozitif dergisi olsun.

Pozitif’in bu sayısında;

Evrensel Sufizm ekolünün kurucusu Hz. İnayet Han’ın torunu Pir Ziya İnayet Han “Dünyayı değiştirmek için önce kendimizi değiştirmeliyiz” diyor.

Dr. Sinan Akkurt, biorezonans tedavisinin detaylarını veriyor.

Dr. Neslihan İskit, çakra meditasyonları ile blokajlarınızdan nasıl kurtulabileceğinizi anlatıyor.

Damla Batu, ‘geçmiş’ kavramını inceliyor ve geçmiş yaşam terapisinin ne demek olduğunu aktarıyor.

Esra Erdoğan, değişen dünyayı, DNA’ya yeni bakış açılarını anlatıyor ve soruyor: “Dünya yükselişe geçti, siz de hazır mısınız?”

Venüs burcunuzu biliyor musunuz? Astrolog Olgu Ilgın, kadınlığın şifrelerinin Venüs burcunuzda saklı olduğunu söylüyor.

Psikolog Ezgi Yaz’dan yazarak şifalanmak için öneriler…

Ve hayatınızı dönüştürmek için size rehberlik edecek daha birçok röportaj Pozitif’te…