Farkındalık ve Kişisel Gelişim rehberiniz Pozitif’in 30. sayısı bayilerde...

Okuyucusuna sahip olduklarının kıymetini, içindeki gücü, kendini farkında olmanın mucizelerini hatırlatan Pozitif’in yeni sayısında Türk sinemasının duygusal, naif kişiliği Türkan Şoray, son romanını Hallac-ı Mansur’un izinde yazan Başak Sayan, ünlülerin terapisti İngiliz Paul Emery, İntegral İlişkiler Atölyesi’nin kurucusu Martin Ucik, Recall Healing’in yaratıcısı Dr. Gilbert Reaund, Muhafız dizisinin senaristi İpek Gökdel, hayata bakış açımızı değiştirecek röportajlarla yer alıyor.



Ayrıca Kurtlarla Koşan Kadınlar kitabının mesajı, düşünce gücünün varlığı, homeopati, yoga, nefes, engelli yogası, yoga ve iletişim, dişi enerji, tasavvuf, Ayurveda ve daha birçok konu size ilham vermek için okunmayı bekliyor.



Kalplerinize dokunsun, şifa olsun.