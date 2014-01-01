Size vereceğimiz pratik tatlı tarifleri ile kısa zamanda muhteşem lezzetlere kavuşabileceksiniz.

Tatlı denildiğinde akan suların durduğu kesimdenseniz eğer hayattan kesinlikle tat almayı biliyorsunuz demektir. Ağzınıza atacağınız bir parça tatlının vücudunuzda ve ruhunuzda meydana getireceği mutluluğu düşündüğünüzde heyecanlanıyorsanız o halde hemen mutfağa geçmenizin zamanı gelmiş demektir. Gece aniden bastıran tatlı krizlerinizi ya da o mutsuz hissettiğiniz anlarda hormonlarınızı harekete geçirecek olan kolay pratik tatlılar, modunuzu bir anda değiştirerek yüzünüzde derin bir gülümsemeye olanak sağlayacak.



Banana Split

Kış aylarının vazgeçilmez meyvesi olan muzun en tatlı hali ile karşınızdayız. Kısa sürede ve birkaç malzeme ile hazırlayabileceğiniz bu tatlı hem kendiniz hem de yakın dostlarınız için sağlıklı atıştırmalık kategorisinde yer alıyor.



Malzemeler:

• 2 adet muz

• 2 top vanilyalı dondurma

• 2 top çilekli dondurma

• 2 top çikolatalı dondurma

• 2 yemek kaşığı çikolata sosu

• 2 yemek kaşığı ezilmiş fındık içi

• 2 adet kedi dili bisküvisi



Yapılışı:

Muzların kabuklarını soyuyoruz ve ortadan ikiye ayırıyoruz. Tatlı sunumu için uygun bir servis tabağı seçerek muzları içine yerleştirin. Muz dilimlerinin ortalarına her dondurmadan bir top olacak şekilde koyun ve kedi dili bisküvilerini görsel açıdan uygun bir yere yerleştirin. Çikolata sosunu kedi dili bisküvilerin ve dondurmanın üzerinde gezdirin. Son olarak fındıkları serpin ve sunumunuzu tamamlayın.







Pişmeyen Kek

Sağlıklı ve kısa zamanda yapabileceğiniz bir lezzet arıyorsanız kesinlikle doğru adrestesiniz.



Malzemeler:

• 1 su bardağı kadar fındık

• 3 yemek kaşığı kadar yulaf ezmesi

• 5 adet günkurusu

• 1 su bardağı dut kurusu

• 2 yemek kaşığı fındık ezmesi

• 1 yemek kaşığı kakao

• ½ çay bardağı kadar yarım yağlı süt

• 1 yemek kaşığı rendelenmiş Hindistan cevizi



Yapılışı:

Kuru kayısıları doğrayarak işe başlamalısınız. Ardından tüm malzemeleri rondodan geçirin. Rondodan geçirdiğiniz malzemeleri birbirleri ile özdeş haline gelene kadar karıştırın. Bir tepsiye karışımı elinizle şekil vererek dizin. 3 saat kadar buzdolabında bekletin.







Bardak Tatlısı

Malzemeler:

• 1 litre süt

• ½ su bardağı nişasta

• ½ su bardağı un

• 1 su bardağı şeker

• 1 yemek kaşığı tereyağı ve margarin

• 1 paket vanilya

• 100 ml. Krema

• 200 gram çikolata

• Hindistan cevizi

• Antep fıstığı



Yapılışı:

Dinlenme payının olması açısında öncelikle ganajı yapmanız gerekiyor. Kremayı ısıtın fakat kaynama noktasına getirmeyin. İçerisine çikolatayı ekleyin ve eriyene kadar karıştırın. Arada sırada tekrar elinize alarak karıştırmayı ihmal etmeyin ve bir kenarda dinlenmesi için bırakın. Süt, şeker, nişasta ve unu bir kap içerisine alarak karıştırarak pişirmeye başlayın. Kıvam almaya başladığı anda içine yağ ve vanilyayı da ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Su ile ıslattığınız bardaklara sıcak olarak dökün ve soğuk bir yerde dinlenmesi için bırakın. Soğuduktan sonra donan tatlınızı bardağın içinden kırmadan çıkartın. Ardından bir ya da iki parmak kalınlığında dilimleyin. Dilimlerinizin arasına önceden hazırlamış olduğunuz ganajı sürün ve üzerine Antep fıstığı ve Hindistan cevizi serperek sunuma hazır hale getirin.



Sütlü Pratik Tatlılar

Tavuk Göğsü

Malzemeler:

• 1 litre süt

• 1,5 su bardağı toz şeker

• 125 gram margarin

• 1 paket vanilya

• 1 yemek kaşığı nişasta

• 1 su bardağı un

• 1 paket vanilya



Yapılışı:

Tereyağını bir tencerede içerisinde eritin. Ardından unu ve nişastayı bir elek yardımı eleyin ve tereyağının içine katın. Unu ve nişastayı kavurduktan sonra geri kalan malzemenin tamamını ve sütü de ekleyerek karıştırmaya başlayın. Kaynayan karışımı ateşin üzerinden alın ve mikserden geçirerek topaklanmayı ortadan kaldırın. Geniş bir borcam içine malzemeyi dökün. 4 saat buzdolabında beklettikten sonra istediğiniz gibi sunum yapabilirsiniz.



İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

Kahvaltılık krep tarifi TIKLAYIN