Kullanıcılarının yoğun talebiyle koleksiyonuna spor giyimi de ekleyen Yeni İnci'nin tayt koleksiyonu Eylül ayından itibaren satış noktalarında...

Yeni İnci’nin Eylül ayı itibarı ile tüm satış noktalarında tüketicinin beğenisine sunacağı tayt koleksiyonunda, vücudu düzgün şekillendiren sıkı ve esnek kumaşlar kullanılarak, çok çeşitli ve canlı renklerdeki dizaynlar tercih edildi. Temel renk ve modellerdeki alt ve üstlerin de yer aldığı Yeni İnci Tayt Koleksiyonu’ndaki destekleyici sütyenler, özellikle sporcuların aradığı ve rahatça kullanabileceği türde hazırlandı.



Koleksiyonda yoga, jogging, fitness ve benzeri sporları yapanlara yönelik hazırlanan taytların yanında hamileler için de özel tasarımlar yer alıyor.