Renault Captur, otomobilde yeni bir sayfa açıyor!'

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Renault’un günlük hayatı değiştirecek Şehirli crossover modeli Captur, sıra dışı tasarımı ve yenilikçi özellikleriyle dikkat çekiyor.

SUV, MPV ve hatcback otomobillerin en iyi özelliklerini bir arada sunan “Şehirli crossover” modeli Renault Captur, mayıs ayında Türkiye'de satışa sunulacak. Captur, bir SUV’un şık görünümü ve yüksek sürüş pozisyonu, bir MPV’nin modüler ve ferah iç alanı ve hatchback otomobilin manevra kabiliyetiyle sürüş keyfini aynı otomobilde sunuyor!



Renault, Tasarım Direktörü Laurens Van den Acker öncülüğünde tasarlanan yeni crossover otomobili Captur’ü tanıttı. Renault Captur, sahip olduğu akıcı hatlarla sıra dışı orantıları ön plana çıkarırken, büyük tekerlekleri, yerden yüksekliği ve yatık ön camı ile eşsiz bir MPV, SUV ve hatchback birleşimini ortaya koyuyor. Kişiselleştirilebilir özellikleri sayesinde geniş bir kitleye hitap etmesi beklenen sıra dışı model, Renault tasarımcılarının yaratıcılıklarının sınırsızlığını da ortaya koyuyor.

