Renkli bir yol arkadaşı

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CX-5’i test ettik...

Bizim için bu ay bir nevi kentsel dönüşüm yaşandı. Güneşli’den şehrin merkezine Mecidiyeköy Trump Towers’a taşındık. Üstüne de ‘şehirde ne kadar köprü varsa hepsine bakım yapalım’ durumuyla karşı karşıya kalınca otomobil kullanmak bir eziyete dönüştü. Geçen ay Hyundai ile başlayan Uzakdoğu sempatizanı halimi bu ay Mazda ile devam ettireyim dedim. Mazda bizim gençliğimizin favori otomobillerindendi ve galiba ben onu orada bırakmışım... ASX reklamları ile aklıma tekrar düştü, kendini hatırlattı! CX-5’i denemem tavsiye edildi. Söz dinledim... Yollara düştüm!



