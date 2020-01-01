Reyyan nedir? Son zamanların popüler kız isimlerinden Reyyan isminin kökeni ve manası nedir? Reyyan ismi Kuran-ı Kerim’de geçiyor mu? Reyyan ismiyle ilgili merak edilenler neler? Reyyan ismi erkek ve kız çocuk bekleyen anne babalar için güzel ve manalı bir isim. Bu güzel ismi sizler için araştırdık.

Reyyan nedir sorusu son dönemlerde herkesin özellikle de kız bebek bekleyen anne ve babaların merak ettiği bir soru. Reyyan isminin herkes tarafından bu kadar çok merak edilmesinin nedeniyse televizyonda yayınlanan herkes tarafından çok sevilen bir Türk dizisindeki kadın başrol oyuncunun isminin Reyyan olması. Bu diziyle birlikte geçmişten bugüne kız çocuklarına ve bazı yörelerde erkek çocuklarına koyulan Reyyan ismi yeniden popüler hale geldi. Peki son yıllarda yeniden gündeme gelen Reyyan nedir, Reyyan isminin anlamı nedir, Kuran-ı Kerim’de Reyyan ismi geçiyor mu? İşte Reyyan ismiyle ilgili merak edilen her şey.



Reyyan İsminin Kökeni ve Anlamı

Reyyan nedir sorusunu yanıtlamak için Reyyan isminin kelime kökenine bakılmalı. Türk Dil Kurumu Sözlüğünde yer almayan Reyyan ismi Türkçe kökenli bir isim değil. Arapça kökenli olan Reyyan ismi ülkemizde de özellikle son yıllarda sıkça koyulan kız bebek ismi. Reyyan isminin Arapça 5 anlam karşılığı var. Reyyan isminin anlamları sırasıyla şöyle: İlk anlamı suya doymuş, ikinci anlamı semiz, üçüncüsü dolgun ve son olarak da suya kanmış. Reyyan isminin anlamların hepsi suya işaret ediyor ve suyla ilgili. Bu yüzden oldukça sevilen ve tercih edilen bir isim.

Reyyan ismi ülkemizde kız çocuklarına koyulduğu gibi çok sık erkek çocuklarına da koyulmakta. Özellikle bazı yörelerde erkek ismi olarak Reyyan anne ve babaların tercih ettiği isimler arasında. Erkek bebek bekleyenler de Reyyan ismini mutlaka düşünmeliler.

Reyyan İsmi Kuran’da Geçiyor mu?

Reyyan nedir sorusundan sonra merak edilen bir diğer soru Reyyan isminin Kuran’da geçip geçmediği. Özellikle çocuklara Kuran-ı Kerim’den bir isim seçmek isteyen anne ve babalar için Reyyan nedir, Kuran’da geçiyor mu soruları oldukça önemli.

Reyyan ismi Arapça kökenli bir kelime olmasına rağmen Kuran’da geçmez. Ancak Müslümanlar için Reyyan isminin İslami açıdan farklı bir değeri var. Sahabe Şeyhi İbn Sa’d’ın İslam Peygamberinden yaptığı aktarım şu şekilde: “Cennette Reyyân denilen bir kapı vardır. Oradan sadece oruçlular girer. Oruçlular girdiler mi artık o kapı kapanır, kimse oradan giremez.” Reyyan isminin dini çağrışımları biraz da bu aktarımdan kaynaklanıyor.