A, D, C vitamini açısından zengin, B6 vitamini, B12 vitamini, kalsiyum, demir ve magnezyum içeren bir bitki olan rezene kansızlıktan, menopoz dönemindeki kadınların rahatsızlıklarına ve gözlere kadar birçok faydası bulunmaktadır.

Rezene çayı yapmanın bir takım püf noktaları vardır. Akşamları uyumadan önce ve ya gün içerisinde istediğiniz bir saatte tüketebileceğiniz rahatlamanızı sağlayan bir bitki çayıdır. Anason çeşnisinden dolayı güzel bir aromatik tada sahiptir. Peki rezene çayı neye iyi gelir? Öncelikle faydalarından bahsedelim.



Rezene faydaları

• Rezene bitkisi A ve C vitaminleri açısında zengindir

• Kansızlığa iyi gelir

• Mide ve bağırsak iltihabını azaltır

• Rezene tohumu kabızlığı giderici etkiye sahiptir

• Bağırsaklardaki gazları giderir

• Ses kısıklığına iyi gelir

• Kasları yumuşatır ve spazmlara iyi gelir

• Menopoz döneminde rezene çayı içmek tavsiye edilir. Menopoz dönemindeki kadınların rahatlaması iyi çok yararlıdır.

• Kolesterole iyi gelir

• Balgam söktürücü özelliği vardır, burun kanallarını açar

• Gözler için oldukça yararlıdır. Göz bozukluklarına karşı iyi gelir.

• Flavonidler sayesinde vücuttaki östrojen miktarını arttırarak memedeki yeni hücre dokularının oluşumunu arttırır ve göğüslerin büyümesini sağlar.

• C vitamini sayesinde cilt dokusunu yenileyerek cildi güzelleştirir. Kolejen yapı oluşturur.

• Potasyum içerir. Kan basıncını düşürür. Bu yüzden tansiyon için faydalıdır.

• Toksinlerin dışarı atılmasını sağlar

• Yaraların iyileşmesini hızlandırır

• Cinsel isteği arttıran özelliği bulunmaktadır

• Gut hastalığına iyi gelir

• Astım hastalığına faydalı bir bitkidir

• Depresyon ve anksiyete gibi rahatsızlıklara iyi gelir

• Boğaz ağrısı için gargara yaparak kullanılabilir

• Rahatlama sağlar

• Romatizmaya iyi gelir

• Saç dökülmesini azaltır ve saçları güçlendirir

• Emziren kadınlar için süt üretimini arttırdığından dolayı emzirme döneminde tüketilmesi tavsiye edilir



Rezene çayı nasıl yapılır? Rezene çayı nasıl demlenir?

Rezene çayını yapmak oldukça basit. Çayı demlemek için öncelikle gereken malzemeleri sıralamak istiyoruz.

Malzemeler

2 çay kaşığı rezene tohumu

1 su bardağı su

1 çay kaşığı bal

Bal isteğe bağlıdır

Tat katması açısında dilerseniz bal katabilir

istemezseniz katmayabilirsiniz.



Hazırlanışı

Çayı hazırlama süresi yaklaşık 5 dakika, pişirme süresi ise 10 dakikadır. Çayı yapmak için kullanacağınız rezene tohumlarını yeteri miktarda koymak buradaki önemli hususlardan biridir. 1 su bardağı rezene çayı için en fazla 2 çay kaşığı rezene tohumları yeterli olacaktır. Tohumları dilerseniz bir havana koyarak ezebilir ve böyle de çay yaparak tüketebilirsiniz. Ocağın altını yakarak kabın içerisine 1 bardak su koyun. Su birkaç dakika sonra kaynayacaktır. Kaynadıktan sonra içerisine ezdiğiniz ve tohum halinde olan rezeneleri ekleyebilirsiniz. Bir iki dakika da bu şekilde kısık ateşte kaynamasını sağlayın ve ocağı kapatın. 5 dakika demlenmesini bekleyin ve daha sonra rezene çayını tüketebilirsiniz. Sıcakken tüketmeniz tavsiye edilir. Çünkü soğuduğu zaman içerisinde yer alan mineral ve vitaminler kaybolmaktadır. Öğlen saatlerinde ve ya akşam bir bardak tüketebilirsiniz. Dilerseniz çayı soğuduktan sonra bir pamuğa sürerek pamuk yardımıyla gözlerinizin üzerine koyabilirsiniz. Bu şekilde gözlerinizi dinlendirebilirsiniz.



Yalnızca hamile kadınların gebeliği riske atabilecek bileşikler içerdiğinden dolayı çayı tüketmeleri tavsiye edilmemektedir. Hamile kadınlar bu konuda dikkatli olmalı ve tüketmemelidirler.



Rezene zararları nelerdir?

Aşırı tüketiminden dolayı oluşabilecek zaraları bulunmaktadır.

• Aşırı rezene tohumu tüketmek ciltte kızarmalara neden olabilir

• Baş ağrısı yapabilir

• Kusma gibi bazı yan etkileri olabilir

• Aşırı tüketmeden dolayı karın krampı yapabilir

• Yine aşırı tüketimden dolayı alerji yapabilir

• Ciltte kabarcıklar yapabilir

• Deri iltihabı oluşturabilir



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