Ruhu olan otomobil

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Alfa Romeo Giulietta modelini yakından tanımaya ne dersiniz?

Alfa Romeo Giulietta modelinin uluslararası reklam filmlerinde Uma Thurman rol alıyor. Uma Thorman sevenlerdenseniz bu bile soluğu Alfa Romeo bayisinde almanız için yeterli bir neden. Ama yok benim önce otomobili tanımam gerek diyorsanız ben sizin için bir haftalığına Uma Thurman oldum. İşte izlenimlerim...



Tasarım

Giulietta muhakkak tanışılması hatta samimiyetin ilerletilmesi gereken bir otomobil. Bir kere dış tasarım konusunda standartın çok üzerinde bir albeniye sahip. Led tipindeki gündüz farlarının dizaynı performansının bile ötesinde diyebilirim. Keza arka stoplar ve arka kapı kollarının kendine has durumu özel olduğunun elle tutulur gözle görülür kanıtları…



Eksileri

Usb girişininin olmaması beni üzdü… Bir de bana sorarsanız start-stop uygulaması aracın ruhuna biraz ters düşüyor.



Üç seçenek

Giulietta, kullanıcısına üç farklı modda kullanım seçeneği sunuyor:

1. DYNAMIC modda, aracın performansı herhangi bir Alfa Romeo’nun sportif ruhundan tam da bekleyeceğiniz gibi: motor tepkisi çok hızlı.

2. NORMAL modda, günlük sürüşler bile daha eğlenceli hale geliyor. Konforlu bir sürüş deneyimi yaşıyorsunuz. Yakıt tüketimi diğer sürüşlere göre daha aza iniyor.

3. ALL WEATHER modunda, en zor yol tutuşu koşullarında bütün aktif güvenlik sistemleri alarma geçiyor. Giulietta maksimum sürüş güvenliğini sağlıyor. Motor tepkisi daha aşamalı ve kontrollü hale geliyor.

