Güçlü ve itaatkar. Sizi koruyup kollarken, isteklerinizi de yerine getirmekten gocunmuyor. Üstelik, beklentilerinizin neredeyse tümünü karşılıyor. En önemlisi hem huzur hem keyif veriyor. VW Amarok, sizi bekliyor!

Yazı: Arzu Sözeri

Uzun zamandır kendim için bir yolculuk yapmamıştım. Bayılırım uzun yola çıkmaya ve pick up’a. Eh baba tır şoförü olunca azıcık da konuyla ilgiliysen bundan büyük bir zevk olamaz. VW Amarok test için geldiğinde şehirde hava koşulları nedeniyle alarmlar verilmeye başlanmıştı. Şehirden uzaklaşmadan önce ofise gelmem gerektiği için Amarok’la yola çıktık. Bir alışveriş merkezinin otoparkı için yaratılmamış elbette. Ama elektrikli katlanan aynalar, ön ve arka park sensörleri ile mesafeyi ayarlamakta zorlanmadım. İşin en kolay kısmı bagaj kontrolü oldu diyebilirim.v Şehir içinde manevra kabiliyeti ile son derece rahat kullanıma sahip. En büyük sorun zorunlu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü gidiş gelişleri. Adını Kanada’nın kuzeyi ve Grönland’da yaşayan eskimoların dilinden alan ve kurt anlamına gelen Amarok; gücü, sağlamlığı, dayanıklılığı ile de oldukça etkileyici. Aynı zamanda konforlu. Sürücü koltuğuna yerleşiyorum, şahane yükseklikteyim. Yoldayız... Sürat ve o kuvvetli rüzgara rağmen bir sarsıntı, savrulma hiçbir şey yok. İşte bu da sürücüye bambaşka bir güven veriyor. Hız sınırını zorlamaya başlıyorsunuz. Fazla kaptırmadan hız sabitleyiciye bağlanıp pedaldan ayağımızı çekiyoruz. Az düğmeli, amaca hizmet eden bir ön konsol var. Isıtmalı sürücü ve ön yolcu koltukları, klima kontrol, ihtiyaç duyulan her şey elinizin altında. Arazi ve zor koşullarda konfor ve lüksten ödün verilmiyor. ESP (Viraj Dengeleme Sistemi), EDL (Elektronik Diferansiyal Kilidi), ASR (Anti Pantinaj Sistemi) ile hemen hemen tüm güvenlik önlemleri de alınmış durumda. Dönüş yolunda yağan çılgınca yağmurun altında yol alırken bana göre bu sisteme tek yetişemeyen sileceklerdi. Amarok Exclusive’in sunduğu Bi-Xenon farlar ve LED gündüz sürüş farları, 19 inch alüminyum alaşımlı jantlar dış görüntüsünü güçlendiriyor. Yedi renk alternatifi ise renkli kişiliklere güzel seçenekler sunuyor. Amarok Exclusive 2.0 lt Bi TDİ 180 HP motora sahip Volkswagen motor teknolojisinin güçlü ve iyi örneklerinden biri. 4x2 ve 4x4 otomatik seçenekleri mevcut. Şehrin merkezinde oturmuyorsanız ve maceracı bir ruha sahipseniz Amarok, 4x4 lük bir seçim!



