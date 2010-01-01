Run İstanbul'da 10.000'i aşkın kişi koştu

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Nike, 29 Eylül Pazar günü saat 19:00’da Bağdat Caddesi’nde gerçekleştirilen 7 km’lik Run Istanbul koşusuyla binlerce kişiyi hareket ettirdi.

Dünyanın dört bir yanındaki 29 şehirde 1 milyona yakın koşucuyu bir araya getirmeyi amaçlayan “We Run” koşularının parçası olan Run Istanbul’da on binden fazla kişi koştu. Milli sporcular Birsel Vardarlı, Damla Çakıroğlu ve Cansu Köksal da etkinlik alanına gelerek koşuculara destek verdi. Erkekler ve kadınlar kategorisinde dereceye girenler ödüllerini başarılı sporcuların elinden aldı. Kadınlar kategorisinde Senem Çağlar birinci olurken erkeklerde Wanjımang Sata koşuyu birinci tamamladı.