Rüyada abdest almak hayra yorulur ve genel anlamda güzel bir rüyadır. Peki, rüyada namaz kılmak ne anlama gelir? İşte rüyada namaz kılmanın ve abdest almanın yorumları...

Rüyada abdest almak; sevindirici müjdeli haberlere delalet eder. Rüya sahibinin güzel ahlaklı, temiz kalpli ve iyi niyetli bir kimse olduğuna ve hayırlı işler yapacağınıza işaret eder. Rüyada abdest almak aynı zamanda şifa bulmaya, güzelliğe, gönül rahatlığına ve kişinin güzel, sevindirici onu çok mutlu edecek haberler almasına yorulur.



Rüyada çeşmeden abdest almak; kişinin hayırlı işler yapacağına ve bolluk bereketin kendisini bulacağına delalet eder. Bu rüyayı gören kişinin omuzundaki yükler hafifler, rahatlar, huzura ve refaha kavuşur. Çeşmede abdest almak rüya sahibinin ibadetlerini yaptığına ve Allah'a şükrettiğine işaret eder.



Rüyada camide abdest almak ne demek derseniz; güzel işlere yöneleceğinize ve sevdiğiniz dostlarınızın arkanızdan başkalarına sizden iyi bir şekilde bahsedeceğine işaret eder. Kişinin arkadaşları sayesinde iyi işlere yöneleceğini de anlatır.



Rüyada gusül abdesti almak; rahatlamaya işaret eder. Rüyada boy abdest almak sıkıntılarınızdan kurtulacağınıza, dertsiz, güzel bir hayata tabir edilir. Eğer rüyanızda gusül abdesti aldığınızı gördüğünüz su temizse hayatta iyiliklerin size bulacağına, hasta kişilerin sağlığına kavuşacağına ve sıkıntıların sona ereceğine delalet eder.



Rüyada sıcak su ile gusül abdesti almak; hayra yorulur. Rüya sahibinin borçları varsa bu borçlarını ödeyeceğine işaret eder. Birinden hediye almak şeklinde de tabir edilebilir.



Rüyada abdest bozulması; abdest hataları temizleyen bir ibadettir. Abdestin bozulduğunu görmek rüya sahibini birtakım sıkıntıların beklediğine işaret eder. Sıkıntılı ve zorlu bir döneme girileceğinin habercisidir.



Rüyada sütle abdest almak ne demek; rüyada sütle abdest almak din konusunda selamete delalet eder. Ayrıca, kişinin verdiği emeklerin karşılığını alacağına ve dualarının kabul olacağına işaret eder.



Rüyada abdest almak namaz kılmak; namaz kılmak için abdest aldığını görmek maneviyata yorulur. En güzel ve hayırlı rüyalardan biridir. Rüyada abdest alıp namaz kıldığını gören rüya sahibi istediklerine kavuşur ve çok mutlu olur. Kişinin tüm sıkıntılarından ve üzüntülerinden kurtulacağına delalet eder.



Rüyada abdestsiz namaz kıldığını görmek; kişinin sermayesi olmadan mal kazanacağına yorulur.



Rüyada abdest almaya çalışmak fakat alamamak; abdest almaya niyetlenen fakat bir türlü alamadığını gören kişi hem maddi hem de manevi kayıplar yaşar. Kişinin yakın zamanda zorluklar yaşayacağına işaret eder.