Rüyada ağladığını görmek bir kaç şekilde tabir edilmektedir. Rüyada ağlamak bazen kedere bazende sevince tabir edilmektedir. "Rüyada ağladığınızı görmek ise ne gibi bir anlam taşıyor?" yazımızda bundan bahsettik.

Genel anlamada rüyada ağlamak, sevinç ile yorumlanmaktadır. Hüzün ve kederden kurtulmaya, tüm sıkıntıları atmak manasına gelir. Sevineceğiniz güzel haberler alacağınız demektir. Helal mal, para ve sevinç ile yorumlanmaktadır. Rüyada bir kişi ağladığını gördüğünde Allah'ın rahmetine nail olur. Sıcak gözyaşı kedere, soğuk gözyaşı ise gamdan üzüntüden kurtulmak demektir. Rüyada sessiz bir şekilde ağlamak, üzüntülerin artık bitmesine, kederin gitmesine delalet eder. Rüyada ağlarken her iki gözünüzdende yaş aktığını görmeniz muradınıza ermeniz ve hüzünlerinizden kurtulmanız manasını taşımaktadır.



Rüyada çok ağlamak; hatta ağlayıp bir yandanda bağırmak feryat etmek sevinç ile yorumlanmaktadır. Yardım istemek için rüyada feryat etmek ise kişinin gerçek hayatta yapmış olduğu kötülükten dolayı kanun uygulaması ile bir ceza göreceğine delalettir.

Rüyada ağlayarak uyandığını görmek genellikle yakın bir zaman içerisinde sevinecek ve mutluluğa ulaşacak manasına gelmektedir. Çok sevineceği bir haber alacağı ve çok uzun süredir hayal ettiği bir dileğine kavuşacağını anlamını taşır. Rüyada sessizce ağlamak; Allahtan korkmaya, muhtaç olan kimseler için yağmur yağmasına delalet eder. Eğer rüyada ağlamak Allah korkusundan , işlenen günahlara pişmanlıktan dolayı ve ya Kur'an dinlemekten dolayı ise rüyayı gören kişinin üzüntülerinin yerini sevinç alması anlamını taşımaktadır. Rüyada sessiz bir şekilde ağlayan kişi bereket ile yorumlanmaktadır.

Rüyada yüksek sesle ağladığını gören bir kisme; uyandığında da ağlayacağına tabirdir. Genellikle rüyasında yüksek sesle ağlayan biri gerçekte de ağlar. Ağlamak bir insanın ruhunun sağlığına işarettir. Rüyada ağladığını gören kişi gerçekte çok sevinecektir. Rüyada gözyaşınız yanağınızı yakıyorsa, sevineceğinize, eğer üşütüyorsa üzüleceğinize işarettir. Sessiz bir şekilde ağlamak gam ve kederden kurtulmak demektir.

Birisinin ağlamaktan dolayı gözlerinin yaşla dolu olduğu fakat fakat dışarıya çıkmadığını görmesi; helal mal kazanacağı anlamını taşımaktadır.

Rüyada sağ gözünden yaş akması; sağ gözden yaş akması sevdiği kişiye kavuşacağı anlamına gelir.

Rüyada sevinçten ağladığını görmek; gerçek hayattada huzurlu ve mutlu bir aileye sahip olunacağı, herkesin sevdiği bir kişi olunacağına ve daha mutlu, rahat bir hayatın olacağını anlamına gelmektedir.

Rüyada birisine sarılarak ağladığını görmek; büyük işlere imza atılacağına, deyim yerindeyse insanların nutkunun tutulacağı bir işe imza atılacağına, hayırlı kapıların açılacağı anlamına gelmektedir.

Rüyasında gelinlik ile ağladığını görmek; yaşancak güzel ve hayırlı bir olay için ağlamak manasına gelir.

Rüyada birisi için ağladığını görmek; bir şeyin sonucunda büyük bir kazanca sahip olacağına işaret eder. Zengin olacağına ve bu sayede bir çok borcun kısa süre içerisinde ödeneceği anlamını taşır. Zorlukların daha kolay bir şekilde aşılacağı manasını taşımaktadır.