Rüyalarımız bizlere bir şeyler anlatmaya çalışıyor olabilir. Her gün farklı rüyalar görürüz. Peki Rüyada altın görmek ne anlama geliyor?

Rüyada altın görmek; sıkıntıları aşarak sevinç ve ferahlık getiren günlere işarettir.



Rüyada altın bulmak; pek çok farklı yorum içermektedir. Hatta altının adedi bile yorumda farklılaşma yapmaktadır. Rüyada bulunan bir adet altın rüyayı gören kişiye bir malın emanet edileceğine rivayet eder. Öyle ki rüyada bulunan altının yeri bile bir anlam ifade etmektedir. Bazı yorumculara göre altını bulunduğu mekan kişinin kısmetini beklediği yer demektir.

Rüyada çeyrek altın görmek; ve ya altın külçesi iyi bir anlam ifade etsede rüyada altın külçesi görmek maddi kayba uğramak anlamına gelmektedir.

Rüyada altın bilezik; rüya sahibine uğrayacak zenginlik anlamını gelmektedir. Hatta bir miras kalacağına, mirasa sahip olacağı anlamına gelir. Rüyasında altın kolye gören kadın kısa bir zaman içerisinde hayırlı ve mutlu bir evlilik yapar. Rüyada kadının altın takması normal hayattada olağan bir durum olduğundan dolayı bolluk ve bereket manasına gelir fakat rüyada bir erkeğin altın takması haram olduğu gibi hayra yorulmamaktadır. Bir erkeğin rüyasında altın taktığını görmesi, eşi ile birlikte yaşayacağı anlaşmazlığa delalet eder.

Rüyada altın almak; iyi anlam ifade eder. Rüyada birinden altın para almak sıkıntılarından kurtulmak şeklinde yorumlanmaktadır. Sikkeli altın görmek; güzel çocuk ile de yorumlanmaktadır. Sikke çok eskiye dayanan bir eşya olduğundan dolayı aynı zamanda miras olarakta yorumlanmaktadır.

Rüyada birisinde büyük bir altın almak; yüksek bir mertebeye ermek şeklinde yorumlanmaktadır.

Rüyasında altın dağıttığını gören bir kimse; borçları var ise bu borçlarını kısa bir zaman içerisinde kapatacağı anlamına gelmektedir.

Rüyada altın bulupta bu altını sakladığını gören bir kimse; birisi tarafından bu kişiye bir sır verileceği manasına gelmektedir.

Rüyada altından bir elbise görmek; itibar, şan, şöhret ve zafer manasına gelmektedir. Altın elbise görmenin anlamı iyidir. Üniformadan, asker edası gibi görünen bir altın elbise görülmesi kazanılacak zafer anlamına gelmektedir.

Rüyada altın eşyalar görmek; mutlu günlerin sizi beklediğinin habercisidir. Altından yapılmış yemek takımları, tabaklar, bardaklar, çatalları ile yemek yediğinizi ve bir şeyler içtiğinizi görmek kısa bir zamanda sıkıntılarınızın geçeceğini anlamına gelir.

Rüyada altın taç görmek; onur ve saygınlığı simgelemektedir. Bilinç ya da ruhsal farkındalığın daha yüksek seviyelerine ulaşacağınızın bir işaretidir. Rüyada altından taç görmenin bir diğer anlamıda başarıyı ve üstesinden geleceğiniz bir takım olayları simgelemektedir. Kısacası rüyada altın taç takmanın yorumlanışı iyi bir anlama gelmektedir.

Rüyada altın kaybetmek; hayatınızda önemli olan bir kişi ve ya bir nesneyi kaybetmiş olabilirsiniz. Bu kayıp sizi derinden üzmüş olabilir. Rüyada altın sizin için maddi ve manevi olan bir çok şeyi simgeleyebilmektedir.