Rüyada araba görmek geleceğinizi garanti altına almak istediğinize ve bunun için bazı tedbirler alacağınıza işaret eder. Araba sürmek, araba kazası, araba aldığınızı görmek ise farklı şekillerde yorumlanır.

Rüyada araba görmek; yeni yatırımlar yapmaya yorulur. Rüyada araba görmek veya arabaya bindiğini görmek kişi hasta ise hastalığının iyileşeceğine işaret eder. Otomobili başka birisi kullanıyor ise erkekler için yakın bir zamada ele geçecek güzel bir fırsata, kadınlar için ise olaylı bir evlilik hayatına işaret eder.



Rüyada araba kazası görmek; arabayı parçalanmış halde görmek yüksek bir mertebeye ulaşmak şeklinde tabir edilir. Rüyada hafif bir kaza geçirdiğini ve eczanede olduğunu görmek, iki yüzlü bir dost tarafından ihanete uğrayacağınıza ancak bu durumdan başka bir arkadaşınız sayesinde kurtulacağınıza işaret eder.



Rüyada araba anahtarı görmek; karanlıkların aydınlığa ulaşacağına ve işlerin kötü gittiği bir dönemde tam tersi olarak iyiye gitmeye ve toparlamaya işaret eder. Rüya sahibinin aynı zamanda anne baba duası alacağına da yorulur.



Rüyada araba aldığını görmek; borçları olan kişiler için borçlarını kolayca ödemeye, kazancın artmasına ve başlanan işlerin kolayca tamamlanacağına delalet eder.



Rüyada araba çarpması g��rmek; size veya arabaların birbirlerine çarptığını görmeniz kısa süreli bir hastalık geçireceğinize yorulur. Eğer araba çarpması sonucu öldüğünüzü veya çok ağır yaralandığınızı ve hastaneye kaldırıldığınızı gördüyseniz bu geçireceğiniz hastalığın ağır olacağını işaret eder.



Rüyada araba kullandığını görmek; kişinin uzak bir yolculuğa (şehir dışı veya yurt dışı) çıkacağına delalet eder. İşlerinizi acele ile değil yavaş yavaş sakin bir şekilde yapmanızın sizin için daha hayırlı olacağına işaret eden bir rüyadır.



Rüyada yeni araba görmek; yeni, temiz araba görmek veya almak hem aile hem de iş hayatınızın olumlu olacağına, güzel haberler alacağınıza yorulur. Eğer bekarsanız ve sevgiliniz yoksa hayatınıza yeni bir kişinin gireceği ve mutlu olacağınıza işaret eder.



Rüyada üstü açık araba görmek; başkalarına özenmeye ve bundan dolayı har vurup harman savurmaya, tutarsız davranışlarda bulunmaya, sorumlulukların bilmemesine yorulur. Bu rüya, gören kişinin yanlış yolda olduğunu gösteren uyarı niteliğinde bir rüyadır.



Rüyada kırmızı renk araba görmek; Aşk hayatı ile bağlantılıdır. Eğer bekarsanız aşk hayatınızın yoluna gireceğine ve biri ile tanışacağınıza işaret eder.



Rüyada beyaz araba görmek ne demek; işlerin yoluna gireceğine ve sıkıntılardan kurtulacağınıza işaret eder.



Rüyada siyah araba görmek; siyah bir arabaya bindiğini veya siyah araba sürdüğünü görmek rüya sahibinin oturduğu evden taşınacağına yorulur.