Rüyada arkadaş görmek kişinin ticarette başarılı olacağını anlatır. Rüyada görülen arkadaşınız iyi niyetli, sözüne güvenilir ve dürüst bir kimse ise rüyanın anlamı daha da olumlu hale gelir.

Rüyada arkadaş görmek; birçok farklı şekilde tabir edilir fakat genel anlamı ile iyiye yorulur. Rüyada arkadaş görmek; eğer gördüğünüz arkadaş iyi ise kişinin uzun ömürlü olacağına delalet eder. Rüyada görülen arkadaş eğer iyi niyetli değil ise rüya sahibinin asabi olması ve bunu kesinlikle kontrol altına almasını anlatır.



Rüyada eski arkadaşları görmek; müjde anlamı taşır. Uzun zamandır görmediğiniz eski bir arkadaşınızı görmeniz uzun zamandır hayal edilen şeylerin kısa süre içerisinde gerçekleşeceğine ve kişinin sevindirici haberler alacağına işaret eder.



Rüyada en yakın arkadaşını görmek; sırrınızı güvendiğiniz kimselere söylediğinize ve zor zamanlarınızdan çevrenizdeki yakın ve sevdiğiniz kişilerinde yardımı ile kurtulacağınıza işaret eder.



Rüyada arkadaşını gelinlikle görmek; sürpriz bir hediye almaya veya o kişinin maddi imkanlarının artmasını sağlayacak bir işe sahip olacağına işaret eder.



Rüyada arkadaşını ağlarken görmek; arkadaşınızın aslında yakın bir zamanda güleceği bir olay yaşayacağı ve yakın zamanda güzel bir haber alacağına delalet eder.



Rüyada ölmüş arkadaşını görmek; önceden sevdiğiniz fakat artık hiçbir şekilde kendisini görmek istemediğiniz birine yorulur.



Rüyada arkadaşının öldüğünü görmek; yine görülen rüyanın aksine o kişinin ömrünün uzun olacağına delalet eder.



Rüyada arkadaşını görmek ve konuşmak; sokakta yürürken karşılaşmanız ve konuşmanız iyi anlam içerir, hatta gördüğünüz ve konuştuğunuz arkadaşınız ile ilgili duyacağınız bir habere delalet eder.



Rüyada arkadaşı hamile görmek; arkadaşınızı hamile görmeniz o arkadaşınızın iyi günler geçireceğine, hayatında istediği güzel gelişmeler yaşayacağına ve sizin de buna çok sevineceğinize işaret eder.



Rüyada arkadaşını aramak; rüya sahibinin karar vermesini zorlaştıracak bir olay hakkında yakınlık duyulan kimse ile konuşmasına işaret eder. Konuşulan kişinin önerilerine göre hareket etmeniz gerektiğini anlatır.



Rüyada arkadaşını yaralı görmek; eğer kan görülmüş ise o kişinin sevineceği bir haber alacağına işaret eder. Arkadaşınızın yaralandığını ama kanama olmadığını gördüyseniz o kişinin bir derdinin olduğuna delalet eder.



Rüyada çocukluk arkadaşını görmek; sevdiğiniz bir arkadaşınız ile birlikte yolculuğa çıkacağınıza işaret eder. Bu rüyayı gören kişi eğer bekar ise uzun zamandır tanıdığı ve güvendiği biri ile evleneceğine yorulur.