Rüyada at görmek herkesin bildiği gibi at murattır. Yani rüyada at görmek güzel bir anlama sahiptir. Rüyada at görmek ile ilgili tabiki de farklı yorumlarda bulunmaktadır. Bunlardan biride makam ve yolculuk manasına gelmesidir.

Rüyada at görmek murada tabir olunmaktadır. At genel itibari ile güzel bir hayvandır ve güzel anlam ile yorumlanmaktadır. Rüyada at görmek yüksek mevkiye işaret etmektedir. Bereketin, bolluğun ve kısmetin işaretidir. Rüyada at üzerinde olmak Allah yolunda cihada işaret etmektedir. Attan indiğini görmek ise iyi değildir. Rüyada atın kuyruğunun çok gür ve uzun olması çevrenizdeki akrabalarınızın ve çocuklarınızın çok olması ile tabir edilmektedir.

Rüyada siyah at görmek nedir; dinine düşkün bir kadın manasına gelir. Siyah ata bindiğini gören kişi karsız bir yolculuğa çıkar. Aynı zamanda rüyada siyah at görmek devlet ve dünyalığa işaret etmektedir. Rüyada beyaz at görmek nedir; murattır. Kişinin inancı ve dininin kuvvetli olmasına, düşmana karşı galip gelmeye, mala ve hatta itibara delalet etmektedir. Rüyada beyaz ata bindiğini görmek iyidir. Bu rüya sahibi şerefe ulaşacak manasına gelmektedir. Ayrıca rüyada beyaz at görmek rüya sahibinin sevdiği kişiye kavuşacağı manasınada gelmektedir. Aşk hayatının yolunda gideceğine işaret eden rüyalardan biridir. Rüyada ata binmek; Ata bindiğini gören kimsenin genellikle istediği bir şey olur. Güzel ve temiz bir ata bindiğini görmek şerefe tabir edilmektedir. Rüya sahibi kudretli ve şerefli bir kimse olmaktadır. Rüyada erkek ata bindiğini görmek düşmana galip gelmeye delalet eder. Kır ata bindiğini görmek ise düşmanını kahıra uğratmaya delalet eder. Rüyada doru renki ata bindiğini görmek maddi durumu iyi olan bir kadın ile evlenmeye delalet eder. Rüyada bekar bir kimsenin ata binmesi asil ve maddi durumu iyi olan bir kadın ile evlenmesi manasına gelmektedir. Sağlıklı ve genç bir ata bindiğinizi görmeniz iş hayatında hep başarılı olacağınız ve aşk hayatındada iyi gelişmeler yaşayacağınız manasını taşır. Rüyada attan inmek; zorluğa ve darlığa düşmek manasına gelir. Rüyada ölmüş at görmek; rüya sahibinin itibara kavuşacağı manasına gelmektedir. Rüyada gemsiz ata binmek; eğersiz ve gemsiz at kötü huylu fitne bir kadın ile tabir olunmaktadır. Dişi at şerefli bir kadına tabir olunur. Erkek at ise güç, şeref ve iktidar manasına gelmektedir. Rüyada attan düşmek; rüya sahibinin sağlığının bozulacağına ve ya bir miktar para kaybedeceğine delalet eder. Rüyada huysuz ata bindiğini görmek; rüya sahibinin yalancı bir kimse ile sevgili olmasına işaret eder. Bu kişi rüya sahibine huzursuzluk ve zarar verecektir. Bu yüzden rüyada huzursuz bir ata binmek iyi şekilde yorumlanmamaktadır. Rüyada at almak; kişinin işi ile alakalı olarak yorumlanan rüyalardan biridir. At satın aldığını gören kişi memur ise yakın bir zamanda terfi edecektir.