Rüyada ayı görmek; bazen kişinin başına gelecek zorluklar, afetler ve dedikoduya yorulsa da bazen de kötülüklerin, zorlukların üstesinden gelmek şeklinde yorumlanır.

Rüyada Ayı Görmek genel tabiri ile rüya sahibinin geçeceği bir takım zorlukları işaret eder. Ayrıca yanınızdaymış gibi davranıp aslında sizi desteklemeyen, yanınızda olmayan kişilerin varlığına da yorulur. Rüyada ayı görmek kötü huylu, kötü niyetli, hilekar bir kadına işaret eder.



Rüyada ayı derisi görmek; boşanmış ve kendisini işleri ile uğraşarak meşgul eden bir kadına delalet eder. Rüyada ayı görmek farklı bir anlamıyla da mal, mülk ile tabir edilir.



Rüyada siyah ayı görmek; aile içerisinde tatsızlık yaşanacağına delalet eder.



Rüyada beyaz ayı görmek; rüyada ayı görmenin veya rüyada siyah ayı görmenin aksine anlamı iyi olan bir rüyadır. Rüyada beyaz ayı görmek hayırlıdır. Rüya sahibinin işlerinin yolunda gideceğine, işlerinin açılacağına, bolluk ve berekete delalet eder.



Rüyada ayı yavrusu görmek; rüya sahibinin sorumluluklarının bilincinde olması gerektiğine dair uyarıcı bir rüyadır. Ailesine, arkadaşlarına karşı olan sorumluluklarını bilmeyen rüya sahibinin kendisine çeki düzen vermesi gerektiğini anlatır.



Rüyada ayı saldırısı görmek; bazı alimlere göre olumsuz yorumlanan bu rüya bazı alimlere göre de hayırlıdır. Kişinin huzurunu kaçıracak olayların olacağ��na, rüya sahibinin haksız suçlamalara maruz kalarak zor duruma düşeceğine delalet eder. Rüyada ayı saldırısı görmek aile ya da arkadaşlarla çıkılacak bir yolculuğun da habercisidir.



Rüyada ayı sürüsü görmek; kişinin yapacağı başarılı çalışmalarla dikkat çekeceğine, bolluk ve bereketin ömür boyu devam edeceğine, maddi anlamda rüya sahibinin sürekli olarak iyi durumda olacağına delalet eder.



Rüyada ayı eti yediğini görmek; rüya sahibinin bu aralar korktuğu bir şeyler olduğunu ve endişeli bir ruh hali içerisinde olduğunu anlatır. Rüyada ayı eti yemek rakibinin mal varlığına da işaret eder.



Rüyada ayı sütü görmek; rüya sahibinin kuşkuya düşeceği, şüpheleneceği bir olayın yaşanacağının habercisidir.



Rüyada ayı postu görmek; rüya sahibini bekleyen sıkıntılı günlere yorulur.



Rüyada ayının sırtına bindiğini görmek; devlet büyüklerinden bir menfaat görmeye işaret eder. Yüksek mevkide yetkili bir kişinin bir kimseyi himaye etmesi ile tabir edilir. Bazı rüya tabircilerine göre ise rüyada ayının sırtına bindiğini görmek kişinin düşmanlarına galip geleceğine işaret eder.