Rüyada baba görmek isteklerin gerçekleşmesi, beklenmedik kazanç, kısmet gibi anlamlara gelir...

Rüyada anne, dede ve baba görmek hayra yorulur. Rüyada baba görmek; ummadığınız bir yerden beklemediğiniz anda gelecek olan rızka işaret eder. Rüyasında babasını gören kişi kısa zamanda muradına erer.



Rüyada baba görmek rüya sahibinin içinde ukde kalmış ve uzun zamandır gerçekleştiremediği isteğini gerçekleştireceği şeklinde de yorumlanır. Ölmüş babanızın rüyanıza girmesi ise sizden dua istediğine yorulur. Babanızın başka birileri ile kavga ettiğini görmeniz bir hastalığa yakalanacağına işaret eder.



Rüyada babası tarafından evlat olarak sevildiğini gören kişi; hayırlı bir yola girer ve tüm sorunlarının üstesinden gelir.



Rüyada baba ile kavga ettiğini görmek; aileden ayrılmaya işaret eder. Fakat kavga etmek bazı tabircilere göre rüyayı gören kişinin babasından alacağı yardım ve maddi destekle rahatlayacağı manasına gelir.



Rüyada baba olduğunu görmek; bir erkeğin rüyasında baba olduğunu görmesi güç ve iktidarın göstergesidir. Kişinin zorlukların üstesinden çok rahat bir şekilde geleceğini ve refaha kavuşacağını anlatır.



Rüyada babanın ağladığını görmek; eğer baba hasta ise sağlığı ile ilgili güzel gelişmeler yaşanacağına ve iyileşeceğine delalet eder. Eğer babanız uzakta ve uzun zamandır görmüyorsanız bu rüya kavuşacağınıza işarettir.



Rüyada anne babanın boşandığını görmek; anne ve babanın boşandığını görmek kişinin çok üzüleceği bir olay yaşayacağına ancak durumu kabullenip anlayış ile karşılamaya başlayınca içinde bulunduğu durumdan kurtulacağına işaret eder.



Rüyada babanın öldüğünü görmek; kötü bir rüya gibi görünse de anlamı iyidir. Rüyada babanızın öldüğünü görmek aslında babanızın evlat olarak sizden razı olduğuna işaret eder.



Rüyada baba oğul kavgası görmek; anlam olarak iyi rüyalardan biridir. Baba oğulun kavga ettiğini görmek güzellik, esenlik bulmak şeklinde tabir edilir. Rüya sahibinin bir konu hakkında babasından akıl alacağına ve kendisine yol göstereceğine işaret eder.