Rüyada balık tutmak kısmete yorulur. Rüya sahibinin yaptığı çalışmaların karşılığını alacağını ve maddi açıdan rahat edeceğini anlatır.

Rüyada balık tutmak; işlerin yolunda gideceğine, kısmete, ele geçecek paraya delalet eder. Rüyada Balık Tutmak eğer tutulan balık çok fazla sayıda ise ele geçecek toplu para şeklinde yorumlanır.



Rüyada balık yakalamak; rüya sahibinin büyük bir kısmet yakalayacağına ve eline bir miktar para geçeceğine delalet eder.



Rüyada balık yemek; hovarda erkek olarak yorumlanır. Eşini aldatan ve başkalarıyla gönül eğlendiren çapkın bir erkeğe işaret eder. Rüyada balık yediğini görmek bazı tabircilere göre başarı ve mutluluk elde edileceğine delalettir.



Rüyada balıkçı görmek; rüya sahibinin bazı davranışlarıyla etrafındaki kişileri ve ailesini üzeceğini anlatır. Aynı zamanda uzak bir yere yerleşme ve orada yaşama anlamına da gelir.



Rüyada olta görmek; rüya sahibinin işlerinin büyümesi için uzun zamandır beklediği bir fırsatın kendisini bulacağına işaret eder. Rüyada oltayla balık tutmak ve olta görmek aynı zamanda hile manasına da gelir. Fazla sayıda balığı olta ile tuttuğunu görmek de kısmet anlamını taşır.



Rüyada ölmüş balık görmek; maddi anlamda sıkıntıya işaret eder. Rüyada ölmüş balık görmek paranızın bir kısmının elinizden gideceğine, maddi anlamda biraz sıkıntı çekeceğinize delalet eder. Bazı rüya tabircilerine göre ise rüyada ölmüş balığın anlamı kötü bir s��z duymaktır.



Rüyada balık satmak; birçok anlamda güçlü, herkesin sevdiği ve saygı duyduğu bir kimseden iyilik görmeye yorulur. Bir diğer anlamı da kendi isteği ile bir malını satmaktır.



Rüyada balık ağı görmek; rüya sahibinin kısa süreli bir üzüntü yaşayacağına delalet eder. Ayrıca kişinin işlerinin açılacağına ve daha fazla kazanacağına işaret eder.



Rüyada çiğ balık yemek; rüya sahibi çiğ balık yediğini görmüş ise bu yakın çevresinden birtakım kötü sözler işiteceğine işaret eder. İyi biri hakkında edilen kötü sözlerden dolayı çevrenizdekilerin sizden uzaklaşacağı anlamına da gelir.



Rüyada alabalık görmek; habere işaret eder. Kısmet ve toplu para anlamına da gelir. Rüyada alabalık avladığını gören kişi sarışın bir kadın ile evlenir ve mutlu olur. Ayrıca alabalık insanlara yardımda bulunacağınıza delalet eder.



Rüyada derede balık tutmak; bolluk, bereket ve zenginlik demektir. Kişinin sağlıklı ve mutlu olacağına, güzel işler yapacağına ve beklenmedik yerden kazanç sağlayacağına işaret eder.