Rüyada banyo yapmak, rüya sahibinin hem bedenen hem de ruhen iyileşmesi olarak yorumlanır.

Rüyada banyo yapmak; genç biri için sevdiği kişiye açılacağı fakat o kişiden olumlu bir yanıt alamayacağı şeklinde tabir edilir. Hamile bir kadının rüyada banyo yaptığını görmesi kötüleşeceğine ve hatta çocuğunu düşürme riski bile taşıdığına delalet eder. Bazı rüya tabircilerine göre ise rüyada banyo yapmak kişinin günahlarından arınması için tövbe edeceği şeklinde yorumlanır.



Rüyada başkasının evinde banyo yapmak; kişinin bir işinin hiç olmamasındansa olduğu kadarına razı gelmesi şeklinde tabir edilir.



Rüyada dışarıda banyo yapmak; rüya sahibinin dedikodusunun yapılacağına, hatta aile sırlarının başkaları tarafından öğrenileceğine bu durumdan da çok rahatsız olacağına delalet eder. Fakat işsiz kişiler için iş sahibi olunacağı olunacağı ya da yüksek makamlı iş olarak da yorumlanır.



Rüyada herkesin içinde banyo yapmak; rüya sahibinin birtakım sıkıntılarının olduğuna ve bu sıkıntılarına karşı isyan ettiğine delalet eder.



Rüyada hamamda banyo yapmak; kişinin güzel amaçlara sahip olduğuna delalet eder. Rüyayı gören kişinin karamsarlıklarından kurtulacağına, dua ve dileklerinin kabul olması ile kişinin mutlu ve huzura kavuşacağına işaret eder.



Rüyada kıyafetle banyo yapmak; çalışan kişi için iş hayatında var olan problemlerin üstesinden gelmeye, kademe atlamaya ve işinde terfi almaya delalet eder. Kıyafetle banyo yaptığını gören kişinin kısmetinin açık olduğu şeklinde yorumlanır.



Rüyada küvette banyo yapmak; hayırlı ve güzel rüyalardan biridir. Küvette banyo yaptığın�� görmek zenginlik, kazanç ile tabir edilir. Rüya sahibinin maddi anlamda hiç bir sıkıntı çekmediğine mal ve paradan yana çok fazla miktara sahip olduğuna bu yüzden iyi ve rahat bir hayat sürdüğüne işaret eder.



Rüyada eşiyle banyo yapmak; bu rüyayı gören kişi eğer bekar ise evlilik teklifi alarak yeni bir yuva kuracağına; eğer evli ise ve eşiyle o dönem arası açıksa sorunların çözülmesine, buzların erimesine ve birbirlerine yakınlaşmaya işaret eder. Ayrıca hane içinde huzur olduğuna da delalet eder...



Rüyada bahçede banyo yaptığını görmek; rüya sahibinin yanlış anlaşılacağı bir durum yaşayacağı şeklinde tabir edilir. İyi niyetli bir şekilde yardımda bulunmak isterken kişi yanlış anlaşılacak ve işleri elini yüzüne bulaştıracaktır.



Rüyada erkekle banyo yaptığını görmek; rüya sahibinin tüm isteklerine kavuşacağına işaret eder. Ayrıca başarılı bir işe imza atacağına ve birçok durumun istediği şekilde gideceğine delalet eder.