Rüyalarımız biz çok uzun sürdüğünüz zannetsekte aslında yalnızca 5-6 saniyeliktir. Rüyada bebek emzirmek rüyayı gören kişi ile ilgili değil aslında daha çok o kişinin çocukları ile ilgili olan bir rüyadır.

Rüyada bebek emzirmek; berekettir, bolluktur ve güç kuvvettir. Bebek emzirmenin anlamı genellikle iyi bir şekilde yorumlanmaktadır. Rüyayı gören kişi hamile bir kadın ise hamileliğinden kurtulacak manasına gelir.



Aynı zamanda rüyada bebek emzirmek rüya sahibinin eğer çocukları var ise çocuklarından razı olacağı manasını taşımaktadır. Çocuklarının attığı her adım onu gururlandıracak ve işleri ile aldıkları başarıları onu mutlu edecek demektir. Aile içerisinde, aşk hayatında ve sosyal hayatta mutlu ve huzurlu olmak manasınıda taşımaktadır.

Rüyada erkek bebek emzirmek; güzel ve hayra yorulan rüyalardan biridir. Rüyada erkek bebek emzirdiğini gören birisin çocuklara karşı özel bir ilgisi var demektir. Hayırlı haberler alacağınıza işaret etmektedir. Gelecek sizin için çok hayırlı olacaktır. Bazı tabircilere göre rüyada erkek bebek emzirmek bebek tatlı ve temiz ise sıkıntılarından ve üzüntülerinden kurtulmaya ve mutlu, huzurlu bir yaşam sürmeye işaret ettiğini yorumlamıştır. Erkek bebek emziren bir kişi iş konusunda atacağı adımlarda başarılı olacak demektir. Ayrıca bu rüya yakın zaman içerisinde bir çocuğunuz olacağı manasınada gelir. Erkek bebek emziren bir kişinin iş hayatında yapacağı girişimlerinden hep güzel sonuçlar elde ederek başarıya ulaşacağına işaret eder.

Rüyada kız bebek emzirmek; yine hayırlı rüyalardan biridir. Erkek bebek emzirmek gibi rüyada kız bebek emzirmeninde anlamı güzel ve hayırlıdır. Bu rüya iki şekilde tabir edilmektedir. Rüyayı gören kişi eğer bekar ise evleneceği anlamına gelir. Bekar kişi uzun süredir kendisi için hayırlı bir kısmet bulup yuva kurmak ve çocuk sahibi olmak istediği ile yorumlanmaktadır. Eğer bu rüyayı gören kişi evli ise çocuğu yoksa bir çocuk sahibi olmak istediği ile yorumlanır. Eğer evli ve rüyayı gören kişinin bir kızı varsa kızında hayır görecek manasına gelmektedir. Bazı yorumlar ise rüyayı gören kişi eğer hamile ise kız bebek sahibi olacak manasına gelmektedir.

Rüyada kendi çocuğunu emzirdiğini görmek; emzirdiği çocuğundan büyük hayır göreceği manasına gelir. Emzirmiş olduğu çocuğu annesine çok iyi davranacak ve yardım edeceği ile yorumlanmaktadır. Özellikle yaşlılık zamanlarında yardımına koşarak büyük hayırlar yapacak ve anne baba duası alacak demektir. Temiz ve iyi huylu bir çocuk olacağı manasını taşımaktadır. Bu rüya bazen de tam tersi yani emzirdiğiniz çocuğun anne babadan yardım görmesi ile yorumlanmaktadır.

Rüyada emzirdiği bebeğin büyüdüğünü görmek; insanlara genellikle faydası olan, iyiliği dokunan ve toplum içerisinde sevilen ve sayılan bir kişi olur. Bu yüzden rüyada emzirdiği bebeğin büyüdüğünü görmek güzel bir rüyadır. Hayırlı ve güzel amellerin olduğuna işarettir. Dünya hayatından biraz olsun uzaklaşıp ahiret hayatına yönelen dindar bir kişiye işaret etmektedir.

Rüyada yeni doğmuş bebek emzirmek; eğer bebek temiz ve güzelse rüyayı gören kişinin hayatında olumlu gelişmelerin yaşanacağı manasına gelir. Fakat emzirdiğiniz yeni doğmuş bebek çirkin ve kirli ise yakın zaman içerisinde rüya sahibi üzüleceği bir haber alacağı manasına gelmektedir. Ayrıca bazı rüya alimlerine göre yeni doğmuş bebek emzirmek yakın bir zaman içerisinde hayırlı bir kısmet ile evlenileceği ile yorumlanmıştır.