Rüyada bıçak görmek, birbirlerini uzun zamandan beri görmeyen kişilerin bir araya gelip hasret gidermesi şeklinde yorumlanır. Rüyada bıçak satın almak ise bıçak satın aldığını gören kişiye bir tuzak kurulacağına ve kişinin de bu tuzağa düşeceğine işaret eder.

Rüyada bıçak görmek; bazı tabircilere göre ayrılık şeklinde yorumlanır. Rüyada Bıçak Görmek marifetli bir adam ve düşmanlığa da işaret eder. Bazı rüya tabircilerine göre ise bıçak tek başına görülmüş ise çocuk şeklinde yorumlanır. Eğer birkaç bıçak ve başka silahlar da görülmüşse makamın yükselmesine işaret eder.



Rüyada çatal bıçak takımı görmek; evinize gelecek olan kişiler ve bir davetin habercisidir. Bekar kimseler için köklü bir aileden gelen, işi gücü yerinde bir kimse ile evlilik şeklinde de yorumlanır.



Rüyada bıçak bilemek; rüya sahibinin gerçekleşmesini çok istediği bir iş için zahmete girerek emek harcamasına delalet eder.



Rüyada bıçakla elini kesmek; yemek yaparken veya herhangi bir şekilde bıçakla elinizi kestiğinizi görmeniz sizi şaşırtacak bir olay yaşayacağınıza işaret eder.



Rüyada bıçak saplamak; rüya sahibinin sivri dilli olduğunu gösteren bir rüyadır. Kişinin açık sözlü, dobra olmasından dolayı bazı sözlerinin karşısındaki kişileri rahatsız edebildiğini ve kızdırdığına işaret eder.



Rüyada başkasının elinde bıçak görmek; insanlardan gelebilecek tehlikelere karşı temkinli olmak, söylenen sözlere dikkat etmek ve mesafeli olmak gerektiğine delalet eder.



Rüyada elinde bıçak tutmak; güç ve zenginliğin hayatı boyunca devam edeceğine işaret eder.



Rüyada bıçak vermek; kişinin bir haksızlık karşısında bir başkasına yardım edeceğine delalet eder. Bir kimsenin davasında şahitlik yapmak olarak da tabir edilir. Ayrıca rüya sahibinin iyi huylu ve yardımsever bir kişi olduğunun göstergesidir.



Rüyada bıçak çekmek; sıkıntı ve sorun yaşamak manasına gelir. Bir kimse ile yaşayacağınız sıkıntıdan dolayı ortamın gerileceğine ve bu kişilerin birbirine küseceğine işaret eder. Yakın çevre ile ters düşmek manasına da gelir.



Rüyada keskin bıçak görmek; rüya sahibinin zeki, akıllı ve çalışkan bir kişi ile arkadaş olacağına işaret eder. Bir kadının rüyasında keskin bıçak görmesi ise gönlünü bir erkeğe kaptırdığına, aşık olduğuna işaret eder.



Rüyada bıçaklandığını görmek; hem bir hastalığın habercisi hem de rüya sahibinin bir korkusunun gerçekleşmesi manasına gelir.



Rüyada büyük bıçak görmek; yakın bir zamanda size ulaşacak olan tehlike ile tabir edilir. Büyük bıçak gören kimse yakınındaki kişilere karşı daha dikkatli olmalı ve herkese her şeyi anlatmamalıdır. Dikkatli olunmazsa başa gelebilecek tehlikeler konusunda uyarıcı niteliğindedir.