Rüyada birinin öldüğünü görmek anlamı da derin olan rüyalardandır... Bu rüya, rüya sahibinin rüyayı gördüğü andaki ruh haline bağlı olarak farklı anlamlar içerebilir.

Rüyada birinin öldüğünü görmek; rüya sahibinin iş hayatında yaşadığı güzel günlerin yavaş yavaş son bulacağına, işlerinin birçoğunun ters gideceğine bundan dolayı da biraz sıkıntılı bir dönem geçireceğine işaret eder. Ayrıca rüyada birinin öldüğünü görmek aile hayatında ve özel hayatta istenmeyen sıkıntılı olayların yaşanacağına delalet eder.



Rüyada yaşayan birinin öldüğünü görmek; rüya sahibinin yaşamı ile alakalı geniş bilgiler veren rüyalardan biridir. O kişinin nasıl öldüğü ve rüya sahibinin onun ölümüne nasıl bir tepki verdiğine göre anlamı değişir.



Rüyada aileden birinin öldüğünü görmek; kötü gibi görünse de aslında iyi anlam ifade eden rüyalardan biridir. Aileden gelecek müjdeli iyi bir haberi işaret eder. Kişi bekar ise evleneceği ya da aileden birinin evlenip çocuk sahibi olacağı anlamına gelir.



Rüyada ünlü birinin öldüğünü görmek; yaptığınız hataların farkına varacağınıza, kısmetin ve şansın açık olduğuna delalet eder.



Rüyada birinin öldüğünü ve sonradan dirildiğini görmek; rüya sahibinin uzun zamandır gösterdiği çabaların sonunda sabır ile meyvelerini alacağına, maddi anlamda yükseleceğine, çok paralar kazanacağına ve ayrıca ünlü biri olacağına delalet eder.



Rüyada tanıdık birinin öldüğünü görmek; iş ile alakalı yorumlanan rüyalardandır. Yakın bir arkadaşla yeni bir iş kurmak için proje geliştirmek, bir arsa veya yeni bir ev satın almak, maddi anlamda sıkıntı çekmeyecek bir hayatın olması ile tabir edilir.



Rüyada trafik kazasında birinin öldüğünü görmek; rüya sahibinin çok istediği bir şeyin gerçekleşmemesinden dolayı üzüleceği fakat sabırlı davranırsa isteğini elde edeceği şeklinde yorumlanır. Ayrıca güzel ve hayırlı haber şeklinde de tabir edilir.