Rüyada bit görmek malından bir çok kişinin faydalanacağı işaret eder. Mal ile yorumlanmakta olan rüyada bit görmek kişilerin malı ve aynı zamanda ev halkı ile tabi olunur.

Rüyada bit görmek hatta zengin olmak ilede yorumlanmaktadır. Yapılan işlerde bolluk ve bereket artarak güzel gelirler elde edilecek manasını taşımaktadır. Bekar kimseler çok zengin kişi ile dünya evine girebilir. Evli olan kişilerinde kazançları artacak manasındadır. Ticaret ile uğraşan kişiler ticari yaşamda çok büyük kazançlar elde edebilir.



Temiz ve yeni bir elbisede görülen bit; mal ve dünyalık, eski ve kirli bir elbisede görülen bit ise borç manasına gelir. Yerde görülen bitler zayıf ve aciz insanlara delalet eder. Kısacası rüyada temiz bir yerde görülen bit iyiye ve zenginliğe işaret eder. Pis ve kötü bir yerde görülen bit ise fakirliğe işaret eder.

Rüyada çok sayıda bit görmek; sıkıntıya düşmeye ve üzülmeye işaret eder.

Rüyada saçta bit görmek nedir; rüya sahibini iş ve günlük yaşantısından uzaklaştıracak bir olayı yaşayacağı manasına gelir. Rüyada saçınızdan bit temizlediğinizi görmeniz; kimsenin bir iş karşısında duyduğu tereddütün yersiz olmadığını göreceği bir olayın olmasına ayrıca alacağı önlemlerinde daha kolay belirlenmesine işaret eder. Bu sayede işleri daha kolay ilerleyecektir.

Rüyada bit görmek ve öldürmek; bir yakınınız, akraba ve ya arkadaşanıza karşı acımasız bir şekilde davranacağınız manasına gelmektedir.

Rüyada bit sirkesi görmek; kötülük ve fesatça düşünme anlamına gelmektedir.

Aynı zamanda rüyada bit görmek diğer bir tabiri ise; hastalıktan sonra sağlığa kavuşmaya, bit öldürmek; tanıdığı yakın bir kişiyi üzmeye delalet eder.

Rüyada kendisinin bitlendiğini görmek; etrafında bir çok dost edinmeye ve zengin olma anlamına gelmektedir. Bitler tarafından sarılmak sermayenizin artacağına ve her geçen gün daha iyiye gideceği manasına gelir.

Rüyada üzerinizde gördüğünüz bitleri sallayıp atmak; malınızı har vurup harman savuracağınız manasına gelmektedir.

Rüyada başkasının saçından bit ayıklamak; bit ayıkladığınızı görmeniz hatrı sayılan ve minnet duyulan kimseye delalet eder. Birisinin kötü anında her zaman yanında olan kimseye ve bu yüzdende etrafı tarafından çok sevilmeye işaret eder. Başkasının saçından bit ayıklamak iki taraf arasında orta yolu bularak iyiliğe vesile olmak manasını taşımaktadır.

Rüyada tarakta bit görmek; saçınızı tararken tarakta bit olduğunu farketmeniz ve bitin düşmesi bir niyeti gerçekleştirmek isterken bir aksilik ile karşılaşmaya ve bu durumun mutlaka düzeltilmesi gerektiği manasına gelir.

Rüyada yorganda bit görmek; ölmüş bit ise bir hastalığı farkında olmadan ayakta atlatmaya delalet eder. Rüya sahibinin kendisi ile ilgili olan fakat sonradan öğreneceği bir sorunun kendiliğinden çözülmesi manasına gelir. Eğer rüyada yorganda görülen bit canlı ve zıplıyorsa aslında önemsiz olan fakat rüya sahibinin kafasının takılacağı ve canını sıkacak küçük bir meselenin olacağı manasını taşımaktadır. Rüya sahibi bununla baş etmeye çalışacak ve harekete geçecektir.