Rüyada böcek görmek hayırlı olarak yorumlanmayan sıkıntılı ile tabir edilen rüyalardandır. Rüya sahibinin sıkıntılı günler yaşayacağına delalet eder.

Rüyada böcek görmek; yaşanacak büyük sıkıntılar ve zorluklara delalet eder. Hayırlı bir rüya değildir. Kişinin ilişkisinde pürüzler çıkacağına ve mutsuz bir evlilik ile tabir edilir. Rüyada böcek görmek kişilerin huzurunu kaçıracak olayların olacağına işaret eder fakat bazı rüya tabircileri de bunu rüya sahibinin hayatında yaşayacağı olumlu gelişmeler şeklinde tabir eder.



Rüyada hamam böceği öldürdüğünü görmek; böceği öldürdüğünüzü görmeniz sizi kıskanan kimseler tarafından işlerinizin elinizden alınacağına işaret eder.



Rüyada hamam böceği görmek ne demek; rüya sahibinin yapmadığı, konuşmadığı şeyleri anlatan art niyetli bir kimsenin vardığını gösterir.



Rüyada evi böceklerin bastığını görmek; evde böceğin görülmesi, rüya sahibinin kendisinden hoşlanmasa, o kişiyi evinde istemese bile sürekli evine gelen bir kimse ile tabir edilir.



Rüyada böcek sürüsü görmek; rüya sahibinin yaşayacağı problemlerden kaçamayacağına delalet eder.



Rüyada uğur böceği görmek nedir; uğur böceği görmek iyidir. Rüya sahibinin hayatında güzel gelişmeler olacağına, mutluluk verici haberlere ve huzura delalet eder. Rüyada birden fazla uğur böceği görmek ise yaklaşan birçok kısmet ile tabir edilir. Uğur böceği gerçekte de şans anlamına geldiğinden dolayı rüyada görülmesi de hayırlıdır. Rüya sahibinin güzel bir geleceğinin olacağına, kısmetli ve bahtı açık olacağına, güzelliklerin kendisini bulacağına delalet eder.



Rüyada renkli böcek görmek; kırmızı böcek görmek rüya sahibinin kendisine yapılacak bazı yanlış hareket veya sözlere karşı bir kırgınlık, kızgınlık yaşayacağına ve bu kızgınlığın uzun süre geçmeyeceğine delalet eder.



Rüyada böcek yediğini görmek; yerden alıp böcek yediğini görmek maddi ve manevi anlamda birtakım kayıpların yaşanacağına işaret eder. Gelir kaybına ve yaşamı olumsuz etkileyecek olayların yaşanacağına işaret eder.



Rüyada böcek yakaladığını görmek; kötü kalpli, art niyetli insanların varlığına delalet eder. Bazı rüya tabircilerine göre rüyada böcek yakalamak yapılacak evliliğin kişiye mutluluk getirmeyeceği şeklinde yorumlanır. Rüyada böcek yakaladığını görmek dedikoducu kimse, mutsuz evlilik şeklinde de yorumlanır.