Rüyada bozuk para görmek zenginlik ve şansa yorulur ya da yeni bir iş kurmaya delalet eder. Rüyada bozuk para görmek sıkıntıdan sonra rahata ermeye ve mükafatı çok olan bir iş yapmaya da işaret eder.

Rüyada bozuk para görmek; her zaman için hayra yorulmaz. Rüyada Bozuk Para Görmek iftira ve dedikoduyu da çağrıştırır. Ayrıca yapılacak işlerin bozulması şeklinde de yorumlanır.



Rüyada bozuk para bulmak; rüya sahibinin yolda bozuk para bulduğunu görmesi hayatının düzene gireceğine delalet eder. Kişinin hayatının yoluna gireceğini ve çalışmalarında başarılı sonuçlar alacağını anlatır. Rüyada bozuk para bulmak hayra yorulan, güzel rüyalardandır.



Rüyada bozuk para görmek ve saymak; rüya sahibinin güzel sözler duyacağına, mala ve zenginliğe işaret eder. Rüyada bozuk para saydığını görmek para biriktirmek anlamına gelir. Kişinin gelecek için para biriktireceğine işaret eder.



Rüyada ölmüş birinden bozuk para almak; para aldığını görmek, kişinin artık hayır gelmeyeceğini düşündüğü şeylerden vazgeçmesi fakat ümidinin kesildiği noktada hayırlı kapıların açılacağı ve işinden hayır göreceği şeklinde yorumlanır.



Rüyada altın para görmek; hayra yorulmayan rüyalardandır, maddi yönden kişinin sıkıntı çekeceğine işaret eder.



Rüyada bozuk para almak; rüya sahibi birinden bozuk para aldığını görmüşse bu o kişi ile birtakım sorunlar yaşayacağına delalet eder. Bozuk para aldığını gören kişi eğer para aldığı kişileri tanıyorsa o kişiler ile hararetli tartışmalar yaşayabilir. Bazı tabirciler ise bozuk para almayı hayra yorar. Özellikle yolda bozuk para bulmak kısmet ve bol kazanç olarak tabir edilir.



Rüyada bozuk para vermek; şans ile yorumlanır; bolluğa berekete işaret eder. Rüya sahibinin şansı ve kısmeti açılacak, işlerini iyi bir şekilde halledecek manasına gelir.



Rüyada bozuk para saymak; rüya sahibinin iş hayatı ile ilgili gelişmeleri, işle ilgili önemli fırsatları işaret eder.



Rüyada bozuk para toplamak; sizin veya bir başkasının bozuk para topladığını görmeniz bir tartışma yaşanacağına ve tatsızlıklara delalet eder.