Rüyada ceviz görmek anlamı iyi olan rüyalardan biridir. Uzun bir ömre, sağlıklı bir vücuda, zekaya ve helal mala delalet etmektedir. Rüya sahibi kadın ise rüyasında ceviz görmüşse bunun anlamı uzun ömürlü olmak demektir.

Rüyada ceviz görmek hazine edilmiş mal şeklinde yorumlanmaktadır.



Rüyada ceviz ağacı görmek; bir adam şeklinde yorulur. Bu adam kötü ve açgözlüdür. Eğer rüyada ceviz ağacından düştüğünüzü gördüyseniz başınız belaya girecek fakat bu durumdan kurtulacaksınız manasına gelir. Kurumuş ceviz ağacı görmek, maddi anlamda işlerinizin bozulacağı manasına gelir.

Rüyada Hindistan cevizi görmek; ermiş bir kimsenin söyleyeceği bir laf şeklinde yorumlanmaktadır. Hindistan cevizi yüz için olsun cilt için olsun faydalı olmasından dolayı olsa gerek yüz bölgesine işaret etmekte ve enfeksiyon hastalığı manasına da gelmektedir.

Rüyada ceviz kırdığını görmek; rüya sahibinin adını lekelemek için kurulmuş olan bir takım tuzaklardan kendini kurtaracağı ve haksızlıklardan kurtulacağı manasını taşıyan rüyalardan biridir.Rüya sahibinin iş yerinde yükseleceğine ve zam alacağınada delalet eder. Ayrıca rüyada taş ile ceviz kırdığını görmek; zor bir işin üstesinden gelmeye delalet eder.

Rüyada Ceviz içi görmek; hayırlı rüyalardan biridir. Birisinin sizi sevmesi, sizinde o kişiyi sevmeniz manasına gelir. Ayrıca hayırlı bir kişi ile dünya evine girileceğine ve kişinin problemlerinin kısa zaman içerisinde çözülüp yok olacağına işaret eder.

Rüyada ceviz ağacı dikmek; hem rüya sahibinin hem de ailesinin çok iyi bir yatırım yağacağı bu yüzden rahat bir döneme gireceğine ve zor durumda olan kişilerede yardım ele uzatacağına delalet eder.

Rüyada ceviz çuvalı görmek; rüya sahibinin kendisini bir çok anlamda ferahlatacak bir karar vereceğine delalet eder. Ayrıca iş hayatında başarı kazanılacağına işaret etmektedir.

Rüyada ceviz toplamak; hayırlı ve güzel rüyalardan biridir. Rüyada ceviz topladığını görmek mal ve zenginliğe işaret etmektedir. Eğer rüyada görülen cevizler kabuksuz ise rüya sahibi kendisine tam bir ömür yetecek kadar mal sahibi olacak manasına gelir.

Rüyada ceviz ağacı sulamak; rüya sahibinin başı sıkıştığı bir anda gelecek yardım ile içinin rahatlayacağı ve hatta eğitim hayatında kariyer yapılacağı şeklinde yorumlanmaktadır.

Rüyada ceviz ağacının yıkılması; kişinin gereksiz bir kıskançlıktan dolayı eşi ile tartışacağına ve biraz zor bir döneme gireceğine delalet etmektedir. Ayrıca bazı alimlere göre rüyada ceviz ağacının yıkıldığını görmek maddi ve manevi olarak biraz sıkıntı çekileceğine delalet eder. Ayrıca çalışma hayatında düşüşe geçeceğine ve prestij kaybedeceğinede işaret etmektedir.