Rüyada cin görmek iyiye yorulmayan rüyalardandır. Bu tip rüyaları mümkünse unutmaya çalışmak ve çok fazla kişiye anlatmamak çok daha faydalıdır.

Rüyada cin görmek; hayatınızı mahvetmek isteyen bir kimsenin varlığına işaret eder. Tüm tehlikelere karşı kendinizi korumanız ve görüştüğünüz kimselere dikkat etmeniz gerektiği şeklinde uyarıcı bir rüyadır. Bazı tabircilere göre bu rüya iş yerinde beraber çalıştığınız ahlaksız kişilere işaret eder. Rüyada Cin Görmek ayrıca hilekar, yalancı bir kimse ile tabir edilir. Bu rüya kişinin düşünmeden hareket etmemesi gerektiğini de anlatır.



Rüyada cin görmek ve korkmak; rüyada o an yaşadığınız korku ve stresi işaret eder. Rüyada kendisinin cin olduğunu gören kimse hilekar olarak tabir edilir. Bu tür rüyaların üzerinde pek durmamak daha iyidir. Rüyada cinden korkmak düzenbaz, hilekar bir kimseye ve isteklerinizin henüz gerçekleşmeyeceğine delalet eder. Ayrıca bazı tabircilere göre kara veya deniz yolculuğu şeklinde de yorumlanır.



Rüyada cin musallat olduğunu görmek; rüya sahibinin beklemediği bir durumdan dolayı haksızlığa uğrayacağına veya bir kimseye borçlanacağına işaret eder.



Rüyada cinle evlenmek; bu kimsenin kötü kalpli bir kişi ile tanışacağına ve o kişiden zarar göreceğine bu nedenle çok dikkatli olması gerektiğine yorulur.



Cinle sohbet ettiğini görmek; hırsızlık, zina, haram mal ile tabir edilir.



Rüyada bir cinin saldırdığını görmek; kişinin maddi sıkıntı yaşayacağına, kazancının azalacağına delalet eder. Rüyada eğer onlar kovaladığınızı ve kovduğunuzu gördüyseniz bu rüya birçok kişi tarafından çok sevilen, sayılan bir kimsenin dostluğunu kazanacağınız anlamına gelir.